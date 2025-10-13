Hatszázadik gólját szerezte Luis Suárez – videó

Az Inter Miami vasárnap 4–0-ra nyert az Atlanta ellen, a harmadik gólt a 143-szoros uruguayi válogatott rúgta kapásból, 17 méterről a kapu bal oldalába. A találattal méltóképpen ünnepelte pályafutása hatszázadik gólját, amellyel a labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet (IFFHS) adatai szerint két brazil, Pelé és Romario, valamint jelenlegi csapattársa, az argentin Lionel Messi után a negyedik dél-amerikai futballista, aki elérte ezt a mérföldkövet. A sort még 18 évesen kezdte hazájában, a Nacional fiataljaként, s a későbbi Bajnokok Ligája- és Copa América-győztes, ötszörös spanyol bajnok csatár, aki az Ajax Amszterdam, a Liverpool és a Barcelona légiósaként is gólkirályi címet szerzett, 1025 tétmérkőzésen érte el a hatszázas határt.

Luis Suárez első és centenáriumi góljai (elöl az aktuális csapata)

1. 2005. szeptember 10. – Nacional–Paysandú 5–0, 18 évesen és 228 naposan

100. 2009. október 4. – Ajax–Roda 2–2, 22 évesen és 252 naposan

200. 2012. november 14. – Uruguay–Lengyelország 3–1, 25 évesen és 293 naposan

300. 2015. október 31. – Barcelona-Getafe 2–0, 28 évesen és 279 naposan

400. 2017. december 23. – Barcelona–Real Madrid 3–0, 30 évesen és 332 naposan

500. 2021. március 21. – Atlético Madrid–Alavés 1–0, 34 évesen és 55 naposan

600. 2025. október 12. – Inter Miami–Atlanta 4–0, 38 évesen és 261 naposan