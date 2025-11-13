MLS: bejelentették, hogy 2027-től jön az ősz-tavaszi rendszer

„A változtatás az egyik legfontosabb döntés a történetünkben – mondta Don Garber, az MLS biztosa egy interjúban a Los Angeles Times szerint. – A világ elitligáihoz történő igazodásunk erősíti klubjaink globális versenyképességét és jobb lehetőségeket teremt az átigazolási piacon. Mindez egy új korszak kezdetét is jelzi a bajnokság és az észak-amerikai futball számára is.”

A floridai Palm Beachen ülésező igazgatótanács állítólag egy olyan javaslatot is megvitatott, amely a liga 30 csapatát egyetlen tabellán rangsorolná a jelenlegi két konferencia helyett. A Los Angeles Times kiemelte, hogy mindkét változtatás összhangba hozná az MLS-t a világ legtöbb elitligájával, amelyek az ismert módon, ősztől tavaszig tartó menetrendet követnek, és egyetlen tabellán rangsorolják a csapatokat.

A menetrend megváltoztatása lehetővé teszi az MLS számára, hogy jobban összehangolja magát a világ többi része által alkalmazott két átigazolási szezonnal, valamint a FIFA naptárával is.

„A döntés minden bizonnyal nagy lépés az MLS számára, hogy felzárkózzon a világ vezető bajnokságaihoz – mondta Mauricio Pochettino, az amerikai férfi futballválogatott szövetségi kapitánya. – Miután korábban klubcsapatokat irányítottam, most pedig az amerikai válogatottat vezetem, azt gondolom, hogy a nemzetközi versenynaptárhoz való igazodás nagyon pozitív hatással lesz a játékosokra, az edzőkre és a klubokra egyaránt.”

A Los Angeles Times hozzátette: az MLS továbbra is tárgyalásokat folytat a változtatás – amely 2027-től lép majd életbe – módjáról. A jelenlegi javaslat szerint az MLS alapszakasza július végétől vagy augusztus elejétől áprilisig tartana, decemberben és januárban pedig egy téli szünet következne. A rájátszást május végén rendeznék, így az összecsapások kikerülnének az NFL és az egyetemi futball árnyékából.