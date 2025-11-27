Férfi kézi NB I: a Győr bejelentette Bombac távozását – hivatalos

Mint korábban már írtunk róla, a játékos távozása jó ideje a levegőben lógott, emiatt a hónap elején a klub és a többségi tulajdonos Széchenyi István Egyetem is közleményt adott ki, hogy tisztázza a helyzetet – ebben azonban igazi konkrétummal nem szolgáltak Dean Bombac jövőjét illetően.

Most azonban az ETO a hivatalos honlapján jelentette be, hogy az irányító távozik a csapattól: „Az ETO University Handball Team és a játékos a mai napon közös megegyezéssel szerződést bontottak. A klub és a játékos közösen értékelték a szezont, és úgy döntöttek, hogy megszüntetik együttműködésüket” – olvasható a klub hivatalos honlapján.

A szlovén kézilabdázó mostantól szabadon igazolható.