Jól sikerült Laura Glauser sérvműtétje

2025.11.27. 20:29
Fotó: fradi.hu
Jól sikerült a Ferencvárost erősítő Laura Glauser francia kézilabdakapus csütörtöki sérvműtétje.

„A körülményekhez képest jól vagyok, és örülök, hogy a műtét közben is minden a tervek szerint ment az orvos elmondása szerint” – mondta a világ- és Európa-bajnok, olimpiai ezüstérmes játékos az FTC honlapján.

Hozzátette: sokkal jobban érzi magát, mint a beavatkozás előtt, és nagyon várja már, hogy elkezdhesse a rehabilitációt és visszatérhessen a pályára.

De Jonge Róbert csapatorvos elmondta, hogy Glausernél nyaki gerincsérv alakult ki, és bár eleinte konzervatív módszerekkel próbálták kezelni a sérülést, ezek nem hozták a várt eredményt, ezért volt szükség a műtétre, amit Franciaországban végzett el egy francia gerincsebész professzor.

A beavatkozás során minden a tervek szerint ment, a rehabilitáció első fázisát a kapus a hazájában végzi majd.

„Nagyjából két hónap múlva lehet fizikai felmérést csinálni, amikor láthatjuk majd, milyen állapotban van a kihagyást követően, és a tervek szerint három-négy hónap múlva térhet vissza a pályára” – magyarázta a szakember.

Glauser legutóbb október 11-én játszott mérkőzést a Magyar Kupa-címvédő Ferencváros színeiben.

 

