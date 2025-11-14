Nemzeti Sportrádió

Gazdag Dániel csapatának edzője veszi át a Celtic irányítását – sajtóhír

2025.11.14. 18:01
A Celtic előrehaladott tárgyalásokat folytat Wilfried Nancyval (Fotó: Getty Images)
Sajtóhírek szerint az MLS-ben szereplő Columbus Crew vezetőedzője, Wilfried Nancy közel áll ahhoz, hogy átvegye az 55-szörös skót bajnok Celtic labdarúgócsapatának irányítását.

A Daily Record szerint Wilfried Nancy a Celtic első számú jelöltje, akivel a skót klub előrehaladott tárgyalásokat folytat, az ügyre akár már a hétvégén pont kerülhet.

A 48 éves szakember 2022 óta irányítja a Columbus Crew-t, amellyel két évvel ezelőtt bajnoki címet nyert, a mérlege ez idő alatt 136 mérkőzésen 69 győzelem, 37 döntetlen és 30 vereség.

A Gazdag Dánielt április óta foglalkoztató columbusi klub a mostani idényben az alapszakaszbeli 7. hely után a Keleti főcsoport negyeddöntőjében búcsúzott, így a csapat számára véget ért az évad, ami megnyitotta az utat Nancy esetleges klubváltása előtt. A francia edző szerződése jövő év végéig szól, de állítólag munkaadója nem gördít akadályt a távozása elé, egy-két millió fontért hajlandó elengedni őt a vezetőség.

A Celtic kispadja október 27-e óta üres (ideiglenesen Martin O'Neill irányítja az együttest), miután Brendan Rodgers lemondott vezetőedzői tisztségéről, mivel a glasgow-i csapat egymás után kétszer kikapott a bajnokságban.

 

