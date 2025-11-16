IFFHS: Spanyolország vezeti a veretlenségi ranglistát

A sportág történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet összegzése szerint azáltal, hogy a spanyol együttes Grúzia vendégeként 4–0-ra nyert, sorozatban a 25. olyan mérkőzésén van túl, amelyen nem kapott ki a rendes játékidőben. Azóta, hogy az ibériai alakulat tavaly márciusban 1–0-ra alulmaradt Kolumbia legjobbjaival szemben barátságos meccsen, mostanáig húsz győzelmet és öt döntetlent könyvelhetett el.

Ami a tétmérkőzéseket illeti, legutóbb 2023 márciusában kaptak ki, amikor Skócia győzte le őket Európa-bajnoki selejtezőn. Azóta már harminc találkozóból áll a veretlenségi szériájuk (25 győzelem, 5 döntetlen), ez pedig minden idők legjobb spanyol sorozata, túlszárnyalva a 2010 júniusa és 2013 júniusa közötti 29 meccses veretlenséget. A spanyolok ebben a mutatóban a negyedikek a sportág nemzetközi történetében, az élen Marokkó válogatottja áll a 2018 és 2022 között vereség nélkül megvívott 38 mérkőzéssel.

Ami a világbajnoki selejtezőkön mutatott folyamatos eredményességet illeti, Spanyolország folytatta gólszerző sorozatát is: játékosai megszakítás nélkül immár 48 találkozón találtak be legalább egyszer, ami a maga nemében világrekord. A Tbilisziben aratott 4–0-s siker azt is jelenti, hogy az Európa-bajnok csapat a legutóbbi 12 meccse mindegyikén legalább két gólt szerzett. Grúzia ellen Mikel Oyarzabal két gólt és egy gólpasszt jegyzett, így most ő a spanyolok legeredményesebb támadójátékosa, aki az utóbbi nyolc tétmérkőzésen nyolc alkalommal talált be és hat gólpasszt adott.

Az IFFHS összefoglalójában kitért több hétvégi barátságos találkozóra is, az Angola–Argentína (0–2) meccsről azt emelve ki, hogy a dél-amerikaiak jelenleg 15-ös győzelmi sorozatnál tartanak, és – 2019 óta – egymást követően 23 felkészülési mérkőzésen őrizték meg veretlenségüket. Angola ellen Kevin Mac Allister testvérével – a Liverpoolban Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal csapattárs – Alexisszel együtt játszva debütált Argentína válogatottjában.

Az összecsapáson Lionel Messi történelmi gólt szerzett, merthogy karrierje során először volt eredményes Afrikában. A nyolcszoros aranylabdás támadó az összegzés szerint korábban öt mérkőzést játszott a fekete kontinensen, mindegyiket 2010-ben, a dél-afrikai világbajnokságon, amelyen azonban gól nélkül maradt.

Az Oroszország–Chile (0–2) találkozó legfőbb érdekessége az, hogy a dél-amerikai vendégek szombati sikerükkel véget vetettek a házigazdák 2021. november 14. óta őrzött veretlenségi sorozatának, amely most, 22 meccsnél zárult le (Oroszország az elmúlt négy évben a háború miatt igen korlátozott körből, s többnyire nem a legerősebb együttesek közül talált magának ellenfeleket – a szerk.).

Még hosszabb sorozat szakadt meg a Brazília–Szenegál (2–0) barátságos mérkőzéssel, mivel az afrikai együttes egymást követően veretlenül megvívott 33 meccs után kapott ki újra. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a spanyolok átvették a vezetést a veretlenségi rangsorban.