Erősödött a magyar jelenlét a FIFA bizottságaiban

R. D. P.R. D. P.
2025.10.13. 12:24
Vági Márton (Fotó: Szabó Miklós)
FIFA Csányi Sándor magyarok Vági Márton Juhász László Nagy Tímea MLSZ
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség különböző bizottságaiban jelentősen bővült a magyar szakemberek szerepvállalása. Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) elnöke – aki FIFA-alelnökként a szervezet pénzügyi bizottságát is irányítja – mellett immár további három magyar szakember kapott helyet a testületben.

Vági Márton, az MLSZ főtitkára, aki az elmúlt négy évben a FIFA pénzügyi bizottságának tagja volt, ezentúl a labdarúgás fejlesztéséért felelős bizottságban folytatja munkáját.

Juhász László, az MLSZ alelnöke a kereskedelmi és marketing bizottságban kapott szerepet, míg Nagy Tímea, az elnökség tagja a FIFA intézményi kapcsolatokért felelős bizottságában dolgozik majd, ahol jogi tapasztalatait kamatoztathatja.

A korábbi egyetlen magyar tagsághoz képest így már négy különböző FIFA-bizottságban képviseltetik magukat a magyar szakemberek – fogalmazott hétfői közleményében az MLSZ.

 

