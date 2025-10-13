Erősödött a magyar jelenlét a FIFA bizottságaiban

Vági Márton, az MLSZ főtitkára, aki az elmúlt négy évben a FIFA pénzügyi bizottságának tagja volt, ezentúl a labdarúgás fejlesztéséért felelős bizottságban folytatja munkáját.

Juhász László, az MLSZ alelnöke a kereskedelmi és marketing bizottságban kapott szerepet, míg Nagy Tímea, az elnökség tagja a FIFA intézményi kapcsolatokért felelős bizottságában dolgozik majd, ahol jogi tapasztalatait kamatoztathatja.

A korábbi egyetlen magyar tagsághoz képest így már négy különböző FIFA-bizottságban képviseltetik magukat a magyar szakemberek – fogalmazott hétfői közleményében az MLSZ.