A csíkszeredai vereség után felmentését kérte a kolozsvári edző

A kolozsvári csapatot elkísérő szurkolótábor a 2–1-es csíkszeredai sikert hozó találkozó közben még a magyarokat, a lefújás után viszont saját kedvenceit szidalmazta a gyenge játék miatt, de arra senki sem számított, hogy az Universitateát – egy rövidebb kihagyással – lassan három éve vezető, játékosmúltja miatt is klublegendának számító Sabau a felmentését kéri majd.
„Nem sok mindent lehet most mondani, látható volt, hogyan is állunk. Személy szerint elbeszélgetek majd a klub vezetésével, hogy közös megegyezéssel bontsuk fel a szerződésemet. Ezt kértem már a szezon kezdete előtt, a felkészülés során, de nagyon nehéz lett volna a klubtörténelem egyik legjobb idénye után. Most könnyebb lesz. A csapatnak most másra van szüksége” – nyilatkozta Sabau az U sorozatban negyedik nyeretlen mérkőzése után.
Sabau egykori csapattársa a Rapidnál, az FK-t irányító Ilyés Róbert viszont érhetően boldogan nyilatkozott a történelmi siker után.
„Örülök a sikernek, mert megérdemeltük, mindenki csúszott-mászott érte. Tudtam, hogy az U nagyon jó a labdabirtoklásban, ezért zártabban, defenzívebben játszottunk, de így is volt esélyünk akár a harmadik vagy a negyedik gólt megszerzésére is. Anderson Ceará gólpassza Szalay Szabolcsnak igazi gyöngyszem volt!” – mondta Ilyés, aki a válogatott szünet elejére két szabadnapot adott játékosainak, annak ellenére, hogy az FK számára ez rövidebb lesz más csapatokénál, mert október 16-án pótolja a másik kolozsvári csapat, a CFR elleni, augusztusról elhalasztott bajnokit.
ROMÁN SUPERLIGA
12. FORDULÓ
FK Csíkszereda–Universitatea Cluj 2–1 (1–0)
Csíkszereda, Városi Stadion. Vezette: Flueran
Csíkszereda: Pap – Pászka, Celic, Hegedűs, Ferenczi – Végh, Veres – Anderson Ceará (Jebari, 67.), Bödő (Bakos, 76.), Szalay Sz. (Dusinszki, 62.) – Dolny (Eppel, 76.). Vezetőedző: Ilyés Róbert
Universitatea: Gertmonas – Artean (Macalou, a szünetben), Cisse, Cristea, Chipciu – Bic (Murgia, 55.), Drammeh – El Sawy (Trica, a szünetben), Fabry, Miguel Silva – Postolachi. Vezetőedző: Ioan Ovidiu Sabau
Gólszerző: Szalay Sz. (19.), Dolny (46.), ill. Postolachi (90+4.)