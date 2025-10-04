A csíkszeredai vereség után felmentését kérte a kolozsvári edző

A kolozsvári csapatot elkísérő szurkolótábor a 2–1-es csíkszeredai sikert hozó találkozó közben még a magyarokat, a lefújás után viszont saját kedvenceit szidalmazta a gyenge játék miatt, de arra senki sem számított, hogy az Universitateát – egy rövidebb kihagyással – lassan három éve vezető, játékosmúltja miatt is klublegendának számító Sabau a felmentését kéri majd.

„Nem sok mindent lehet most mondani, látható volt, hogyan is állunk. Személy szerint elbeszélgetek majd a klub vezetésével, hogy közös megegyezéssel bontsuk fel a szerződésemet. Ezt kértem már a szezon kezdete előtt, a felkészülés során, de nagyon nehéz lett volna a klubtörténelem egyik legjobb idénye után. Most könnyebb lesz. A csapatnak most másra van szüksége” – nyilatkozta Sabau az U sorozatban negyedik nyeretlen mérkőzése után.

Volt minek örülni Csíkszeredában (Fotó: Pál Zoltán/FK Csíkszereda)

Sabau egykori csapattársa a Rapidnál, az FK-t irányító Ilyés Róbert viszont érhetően boldogan nyilatkozott a történelmi siker után.

„Örülök a sikernek, mert megérdemeltük, mindenki csúszott-mászott érte. Tudtam, hogy az U nagyon jó a labdabirtoklásban, ezért zártabban, defenzívebben játszottunk, de így is volt esélyünk akár a harmadik vagy a negyedik gólt megszerzésére is. Anderson Ceará gólpassza Szalay Szabolcsnak igazi gyöngyszem volt!” – mondta Ilyés, aki a válogatott szünet elejére két szabadnapot adott játékosainak, annak ellenére, hogy az FK számára ez rövidebb lesz más csapatokénál, mert október 16-án pótolja a másik kolozsvári csapat, a CFR elleni, augusztusról elhalasztott bajnokit.