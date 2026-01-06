Nemzeti Sportrádió

Román Superliga: argentin és svéd szerzeményt jelentett be a Csíkszereda

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
2026.01.06. 15:08
Mariano Bettinit bemutatták a szeredaiak (Fotó: FK Csíkszereda)
FK Csíkszereda Mariano Bettini átigazolás
Egy argentin jobbhátvéd és egy svéd középpályás érkezését jelentette be kedd délután a Csíkszereda labdarúgócsapata.

Argentin jobbhátvéd az FK Csíkszereda első téli igazolása, a 29 éves, olasz állampolgársággal rendelkező Mariano Bettini a székelyföldi csapat törökországi edzőtáborában csatlakozott a kerethez. A Boca Juniors utánpótlásában nevelkedő futballista felnőttszinten eddig kizárólag szülőhazája második vonalában szerepelt, a CA Atlanta, a Tristán Suárez, a CA Alvarado, majd tavaly a CA Güemes színeiben és 129 bajnoki találkozón egy gólt és négy gólpasszt jegyzett. 

Alig néhány órával később a svéd Wilhelm Loeper is aláírt aláírt a piros-feketékhez. A 28 éves, jobb oldali középpályásként és jobbszélsőként is bevethető játékos az elmúlt négy évben a Helsingborgban futballozott, amelyben 140 találkozón 27 gól és 20 gólpassz fűződik nevéhez. Az ifiként a Djurgarden korosztályos csapataiban játszó Loeper megfordult még az Arameisk SIF és az Eskilstuna együtteseinél is.

Bettini és Loeper akár már szerdán, a Nyíregyháza elleni felkészülési találkozón pályára léphet az FK színeiben. A csíkiak emellett még két felkészülési találkozót játszanak Antalyában, szombaton a lengyel Arka Gdyniával, hétfőn pedig az örmény Zirával. A román élvonal tizennegyedik helyén álló együttes január 18-án már bajnoki mérkőzésen fogadja az FC Botosani-t.  

 

