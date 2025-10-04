Történelmi győzelem! Szalay Szabolcs főszereplésével nyert a Csíkszereda

ROMÁN SUPERLIGA

12. FORDULÓ

FK Csíkszereda–Universitatea Cluj 2–1 (1–0)

Csíkszereda, Városi Stadion. Vezette: Flueran

Csíkszereda: Pap – Pászka, Celic, Hegedűs, Ferenczi – Végh, Veres – Anderson Ceará (Jebari, 67.), Bödő (Bakos, 76.), Szalay Sz. (Dusinszki, 62.) – Dolny (Eppel, 76.). Vezetőedző: Ilyés Róbert

Universitatea: Gertmonas – Artean (Macalou, a szünetben), Cisse, Cristea, Chipciu – Bic (Murgia, 55.), Drammeh – El Sawy (Trica, a szünetben), Fabry, Miguel Silva – Postolachi. Vezetőedző: Ioan Ovidiu Sabau

Gólszerző: Szalay Sz. (19.), Dolny (46.), ill. Postolachi (90+4.)

Na végre! – sóhajtottak fel a csíkszeredai szurkolók, amikor az FK tizenegyedik nekifutásra megszerezte első győzelmét a román Superligában. Pedig a júliusban még a Konferencialigába is belekóstoló kolozsvári Universitatea kifejezetten kemény diónak ígérkezett, a vendégcsapatot a magyarokkal szemben rendszeresen ellenséges szurkolótábora is nagy számban kísérte el a Hargita aljára.

Az első félidőben mindkét csapat saját játékát tudta játszani, a labdabirtoklásra törekvő kolozsváriakkal szemben az FK saját tizenhatosa elé húzódva várta a kontralehetőségeket. Erre az első tíz perc átvészelése után nyílt először lehetősége a csíki csapatnak, Bödő Zoltán Efraim és Végh Bence lövéseit azonban védte Edvinas Gertmomas. Egy nagy bravúrt Pap Eduard is bemutatott Mouhamadou Drammeh lövésénél, a következő szeredai helyzet viszont már góllal végződött: Szalay Szabolcs lőtte el a kapus mellett Anderson Ceará nagyszerű indítását.

Az egyre nagyobb kolozsvári fölény a rendszeres átlövésekkel próbálkozó Andrej Fabry mellett elsősorban a csíkszeredai akadémián nevelkedett Omar El Sawy helyzeteit hozta, de Pap mindent védett. Gertmonas viszont másodszor is verve volt az első félidő végén, de Maks Celic fejese után a jobb kapufáról pattant vissza a mezőnybe a labda.

A második félidő első hazai támadásából újabb gól született, Jozef Dolny lőtte be laposan Veres Szilárd indítását. Az U mezőnyfölénye innen kezdve jóval meddőbbé vált, Pap kapujára jóval kevesebb és veszélytelenebb lövés érkezett szünet után – cserébe ultráik türelme fogyott el, és előrekerültek a magyargyalázó rigmusok.

A harmadik csíki gól azonban Anderson lábában maradt, a végjáték sorozatos kolozsvári szögletei pedig hiába hoztak két vendéggólt is, az elsőnél a VAR kiszúrta a beadás előtti lest, Virgiuliu Postolachi fejes gólja – amelyet Pap látványosan „bevédett” – pedig későn érkezett a vendégek számára ahhoz, hogy legyen esélyük egyenlíteni. 2–1