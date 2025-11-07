Női kézi: néhány nappal az érdi vereség után kirúgta edzőjét a Fradi BL-ellenfele

A klub csütörtöki közleménye szerint a döntés hátterében a hullámzó teljesítmény és a játékbeli fejlődés hiánya áll.

„Úgy érezzük, nem sikerült kiaknázni azt a potenciált, ami a játékoskeretben rejlik. Ez a pályán mutatott teljesítményben és az eredményekben is megmutatkozott” – fogalmazott Daniel Grönhöj, a klub igazgatója.

Grönhöj hozzátette: „Nagyon elégedettek voltunk Sören Hansen szakmai tudásával és elkötelezettségével. Köszönjük az elmúlt másfél év együttműködését, és sok sikert kívánunk neki a jövőben!”

Az Ikast november 1-én 27–24-re kikapott a Ferencvárostól a Bajnokok Ligájában, az utolsó csepp a pohárban azonban nem ez, hanem az Esbjergtől elszenvedett bajnoki vereség (23–36) volt. A csapat a bajnokságban nyolc forduló elteltével negyedik helyen áll (öt győzelem, három vereség), míg a BL-csoportban szintén negyedik felemás mérleggel: három siker, három vereség.