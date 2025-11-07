Nemzeti Sportrádió

Női kézi: néhány nappal az érdi vereség után kirúgta edzőjét a Fradi BL-ellenfele

2025.11.07.
Véget ért Sören Hansen megbízatása az Ikastnál
Az Ikast Handbold vezetősége az Esbjerg elleni súlyos vereséget követően bejelentette, hogy azonnali hatállyal megszünteti együttműködését Sören Hansen vezetőedzővel.

A klub csütörtöki közleménye szerint a döntés hátterében a hullámzó teljesítmény és a játékbeli fejlődés hiánya áll.

„Úgy érezzük, nem sikerült kiaknázni azt a potenciált, ami a játékoskeretben rejlik. Ez a pályán mutatott teljesítményben és az eredményekben is megmutatkozott” – fogalmazott Daniel Grönhöj, a klub igazgatója.

Grönhöj hozzátette: „Nagyon elégedettek voltunk Sören Hansen szakmai tudásával és elkötelezettségével. Köszönjük az elmúlt másfél év együttműködését, és sok sikert kívánunk neki a jövőben!”

Az Ikast november 1-én 27–24-re kikapott a Ferencvárostól a Bajnokok Ligájában, az utolsó csepp a pohárban azonban nem ez, hanem az Esbjergtől elszenvedett bajnoki vereség (23–36) volt. A csapat a bajnokságban nyolc forduló elteltével negyedik helyen áll (öt győzelem, három vereség), míg a BL-csoportban szintén negyedik felemás mérleggel: három siker, három vereség.

Kézilabda
2025.11.01. 19:33

Sorozatban negyedszer nyert a Bajnokok Ligájában az FTC

Belefért a gyengébb hajrá is: fontos mérkőzésen verte meg az Ikastot az FTC-Rail Cargo Hungaria.

A csapat irányítását ideiglenesen Claus Mogensen veszi át.

