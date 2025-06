Provokatív kérdést is kapott az Eb-győztes Fernando Santos a magyarok elleni meccs után – lapszemle

A két szövetségi kapitány értékeléséről viszont részletesen beszámoltak, így Marco Rossitól is bővebben idéztek a meccs után, aki a portál tudósítása szerint egyebek mellett azt mondta: a magyar válogatott „tisztelettel bánt” az azerbajdzsáni válogatottal, és megpróbálta irányítani a játékot. Hozzátették, hogy a magyar szövetségi kapitány külön is dicsérte Mahir Emrelit: „Nem véletlen, hogy a Bundesliga másodosztályában játszik, remekül futballozott. Az azerbajdzsáni válogatott többi játékosa is jól teljesített. Hiba lenne nem elégedettnek lenni a teljesítményükkel.”

A portál beszámolt Fernando Santos mondandójáról is. A tapasztalt portugál szakember igencsak provokatív kérdést is kapott a lefújást követően, az egyik újságíró ugyanis felvetette: „Azerbajdzsánban a férfiak nyugdíjkorhatára hatvanöt év. Mennyi ez Portugáliában?” – hangzott el teljesen komolyan a nyilvánvalóan sértő és provokatív kérdés, amire kitérő válasz érkezett az Eb-győztes mestertől: „Erre a kérdésre nem válaszolok. Mi köze ennek a futballhoz?”

Az azertag.az portál sem vont le különösebb szakmai tanulságokat a meccsből. A mostanáig is vezető anyagukban tényszerűen annyit írtak: az azerbajdzsáni válogatott felkészülési mérkőzésen kikapott Magyarországtól. És az elemzést sem vitték túlzásba, négy nagyon rövid bekezdéssel letudták a felkészülési mérkőzést.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

AZERBAJDZSÁN–MAGYARORSZÁG 1–2 (1–2)

Mardakan, Dalga Aréna, 1200 néző. Vezette: Simuszik (fehérorosz)

AZERBAJDZSÁN: Cafarov – A. Hüseynov, J. Hüseynov (Akhundzade, 55.), Mustafazade, Dashdamirov – Nuriiev (Abdullazade, 69.), Makhmudov, Ibrahimli (Rustamli, 85.), Cafarguliyev (T. Bayramov, 55.) – Emreli (Kh. Aliyev, 69.), Dadasov (Gurbanli, 69.). Szövetségi kapitány: Fernando Santos

MAGYARORSZÁG: Tóth B. (Szappanos, 58.) – Nego (Styles, 72.), Orbán, Dárdai M., Nagy Zs. – Bolla (Osváth, 58.), Schäfer (Csongvai, 85.), Tóth A. (Dárdai B., 58.) – Szoboszlai, Sallai R. (Csoboth, a szünetben) – Varga B. Szövetségi kapitány: Marco Rossi

Gólszerző: Dadasov (7.), ill. Varga B. (5.), Szoboszlai (33.)

