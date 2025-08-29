Mourinho elképesztő végkielégítést kapott kirúgása után

Korábban már beszámoltunk róla, hogy a Fenerbahce menesztette José Mourinho vezetőedzőt, aki 2024 óta irányította a török együttest.

Az elbocsátást szakmailag kétségkívül kudarcként élhette meg Mourinho, aki immáron 2020 óta képtelen bejutni aktuális csapataival a legrangosabb európai kupasorozatba – akkor még a Tottenham menedzsere volt.

Anyagi szempontból viszont egyáltalán nem járt rosszul Mourinho: a Marca ugyanis arról számolt be, hogy kirúgása után a Fenerbahce körülbelül 15 millió eurós végkielégítést fizetett neki.