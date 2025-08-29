Nemzeti Sportrádió

Mourinho elképesztő végkielégítést kapott kirúgása után

2025.08.29. 17:53
José Mourinho anyagilag biztosan nem járt rosszul (Fotó: Getty Images)
Mint korábban megírtuk, a labdarúgó Bajnokok Ligája-rájátszásban történt kiesés után a Fenerbahce menesztette José Mourinho vezetőedzőt, aki kárpótlásul egészen hihetetlen összegű végkielégítést kapott.

Az elbocsátást szakmailag kétségkívül kudarcként élhette meg Mourinho, aki immáron 2020 óta képtelen bejutni aktuális csapataival a legrangosabb európai kupasorozatba – akkor még a Tottenham menedzsere volt.

Anyagi szempontból viszont egyáltalán nem járt rosszul Mourinho: a Marca ugyanis arról számolt be, hogy kirúgása után a Fenerbahce körülbelül 15 millió eurós végkielégítést fizetett neki.

