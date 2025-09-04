Oldott hangulatban várják a chileieket a brazilok, Joao Pedro csapattársáról áradozott

Péntek hajnalban utolsó hazai a világbajnoki selejtezőjét játssza a brazil válogatott, amely Chilét fogadja a Maracanában. A dél-amerikaiak szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti kezdőcsapatát is tudni lehet, az olasz tréner minden bizonnyal négy támadóval, az Alisson – Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Casemiro, Bruno Guimaraes – Raphinha, Estevao, Gabriel Martinelli – Joao Pedro összeállításban küldi pályára csapatát. Ez azt is jelenti, hogy a csapatkapitány, Marquinhos az ikonikus Rio de Janeiro-i arénában ünnepli századik válogatottságát.

Nála jóval kevesebbszer, eddig mindössze háromszor húzhatta magára az aranysárga mezt a Chelsea csatára, Joao Pedro, akinek volt Fluminense-játékosként érzelemdús lesz a pályára lépés a Maracanában.

„Számomra a Maracana nagyon különleges stadion. Itt mutatkoztam be profi futballistaként, itt lőttem az első gólomat, itt szereztem az első mesterhármasomat – mondta a 23 éves futballista a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. – Az, hogy itt viselhetem a brazil válogatott mezét, és Isten segítségével pályára is léphetek, hatalmas büszkeség nekem és a családomnak is. Remélem, megszerzem első gólomat a válogatottban, erről már régen ábrádozom. Dolgozom, és érzem, hogy egyre közelebb van ez a pillanat. Ma az a Joao Pedro vagyok, akiről mindig álmodtam, a brazil válogatott tagja vagyok és egy angol nagycsapatban játszom. Úgy érzem, ez egy nagyon szép történet kezdete, nem csak a válogatott, hanem a Chelsea számára is.”

A „kékek” csatára a selecaóban és klubcsapatában is együtt játszik a brazil futball egyik legnagyobb tehetségének tartott, hazájában Messinhóként is emlegetett Estevaóval – róla a Standard Sportnak beszélt.

„Estevao az utcán nőtt fel, látszik rajta, hogy őstehetség. Tosin Adarabioyo egyszer azt mondta nekem: »Hű, Joao. Estevao elképesztő.« Tizennyolc évesen a brazil válogatottban és a Chelsea-ben játszik, atyaég. Olyan jó lesz, mint Vinícius Júnior.”

A brazil válogatott kerete

Kapusok: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nasszr), Hugo Souza (Corinthians)

Védők: Vanderson (Monaco), Wesley (AS Roma), Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal), Fabrício Bruno (Crzuzeiro), Alexsandro (Lille), Douglas Santos (Zenit), Caio Henrique (Monaco), Alex Sandro (Flamengo)

Középpályások: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle United), Lucas Paquetá (West Ham United)

Támadók: Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham)

DÉL-AMERIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

17. FORDULÓ

Péntek, 1.30: Uruguay–Peru, Montevideo

Péntek, 1.30: Kolumbia–Bolívia, Barranquilla

Péntek, 1.30: Paraguay–Ecuador, Asunción

Péntek, 1.30: Argentína–Venezuela, Buenos Aires

Péntek, 2.30: Brazília–Chile, Rio de Janeiro