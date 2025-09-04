Oldott hangulatban várják a chileieket a brazilok, Joao Pedro csapattársáról áradozott

Péntek hajnalban utolsó hazai a világbajnoki selejtezőjét játssza a brazil válogatott, amely Chilét fogadja a Maracanában. A dél-amerikaiak szövetségi kapitánya, Carlo Ancelotti kezdőcsapatát is tudni lehet, az olasz tréner minden bizonnyal négy támadóval, az Alisson – Wesley, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos – Casemiro, Bruno Guimaraes – Raphinha, Estevao, Gabriel Martinelli – Joao Pedro összeállításban küldi pályára csapatát. Ez azt is jelenti, hogy a csapatkapitány, Marquinhos az ikonikus Rio de Janeiro-i arénában ünnepli századik válogatottságát.
Nála jóval kevesebbszer, eddig mindössze háromszor húzhatta magára az aranysárga mezt a Chelsea csatára, Joao Pedro, akinek volt Fluminense-játékosként érzelemdús lesz a pályára lépés a Maracanában.
„Számomra a Maracana nagyon különleges stadion. Itt mutatkoztam be profi futballistaként, itt lőttem az első gólomat, itt szereztem az első mesterhármasomat – mondta a 23 éves futballista a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón. – Az, hogy itt viselhetem a brazil válogatott mezét, és Isten segítségével pályára is léphetek, hatalmas büszkeség nekem és a családomnak is. Remélem, megszerzem első gólomat a válogatottban, erről már régen ábrádozom. Dolgozom, és érzem, hogy egyre közelebb van ez a pillanat. Ma az a Joao Pedro vagyok, akiről mindig álmodtam, a brazil válogatott tagja vagyok és egy angol nagycsapatban játszom. Úgy érzem, ez egy nagyon szép történet kezdete, nem csak a válogatott, hanem a Chelsea számára is.”
A „kékek” csatára a selecaóban és klubcsapatában is együtt játszik a brazil futball egyik legnagyobb tehetségének tartott, hazájában Messinhóként is emlegetett Estevaóval – róla a Standard Sportnak beszélt.
„Estevao az utcán nőtt fel, látszik rajta, hogy őstehetség. Tosin Adarabioyo egyszer azt mondta nekem: »Hű, Joao. Estevao elképesztő.« Tizennyolc évesen a brazil válogatottban és a Chelsea-ben játszik, atyaég. Olyan jó lesz, mint Vinícius Júnior.”
A brazil válogatott kerete
Kapusok: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nasszr), Hugo Souza (Corinthians)
Védők: Vanderson (Monaco), Wesley (AS Roma), Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal), Fabrício Bruno (Crzuzeiro), Alexsandro (Lille), Douglas Santos (Zenit), Caio Henrique (Monaco), Alex Sandro (Flamengo)
Középpályások: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimaraes (Newcastle United), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle United), Lucas Paquetá (West Ham United)
Támadók: Estevao (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Joao Pedro (Chelsea), Kaio Jorge (Cruzeiro), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham)
DÉL-AMERIKAI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK
17. FORDULÓ
Péntek, 1.30: Uruguay–Peru, Montevideo
Péntek, 1.30: Kolumbia–Bolívia, Barranquilla
Péntek, 1.30: Paraguay–Ecuador, Asunción
Péntek, 1.30: Argentína–Venezuela, Buenos Aires
Péntek, 2.30: Brazília–Chile, Rio de Janeiro