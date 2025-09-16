Niké Liga: Redzic Damir ismét bekerült a forduló válogatottjába

A magyar támadó remek formában van, hiszen öt idei bajnoki mérkőzésén már négyszer volt eredményes, amivel jelenleg a Niké Liga második legeredményesebb góllövője. Csupán egy meccsen nem volt eredményes: Eperjesen, ahol háromszor „csak” a kapufát találta el.

A hétvégi forduló után több szerkesztőség, így a Sport napilap és a Niké Liga hivatalos televíziós közvetítője, a Markíza is jelölte a forduló legjobb csapatába. Ezen felül az újság őt jelölte a DAC–Zólyombrézó találkozó legjobb játékosának.

„Dolgozom tovább, örülök, hogy most már menetrendszerűen jönnek a találatok és a gólpasszok is. A válogatott szünet után ott folytattuk, ahol korábban abbahagytuk, önbizalommal telve utazunk Pozsonyba a Slovan elleni rangadóra” – mondta lapunknak Redzic, aki a Niké Liga júliusi-augusztusi időszakának második legjobb játékosa lett. „Megvan az újabb motiváció, hogy a következő hónapban én legyek a legjobb. Természetesen az első helyen a csapat van, aztán jöhetnek az egyéni statisztikák” – zárta gondolatait a magyar támadó.

„Nagyon örülök Damir teljesítményének. A múltban a sérülések miatt nem volt egyszerű a helyzete. Hála Istennek jelenleg egészséges és ezt lehet látni. Örülök, hogy a magában rejlő minőséget átviszi a pályára is. Úgy, mint minden egyes játékos, ő is segíti a csapatot, góljaival járul hozzá sikereinkhez. Bízom benne, hogy továbbra is tudja tartani a remek formáját és jönnek az újabb találatok” – mondta lapunknak Branislav Fodrek, a DAC mestere.

Egyébként a Sport napilap osztályzatai alapján a Niké Liga 2025–2026-os idényének jelenlegi legjobb játékosa nyolcas átlaggal Redzic.