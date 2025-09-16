Nemzeti Sportrádió

Niké Liga: Redzic Damir ismét bekerült a forduló válogatottjába

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
Vágólapra másolva!
2025.09.16. 14:47
null
Redzic Damir nagyszerű formában (Fotó: DAC)
Címkék
DAC Dunaszerdahely Redzic Damir Niké Liga
Remek idényt fut a dunaszerdahelyi Redzic Damir a 2025–2026-os évadban. A hétvégén sorozatban harmadszor volt eredményes – megérdemelten került be a szlovák labdarúgó-bajnokság (Niké Liga) 7. fordulójának legjobb tizenegyébe több szerkesztőségnél is.

A DAC vasárnap 2–0-s győzelmet aratott a Zólyombrézó ellen a MOL Arénában. A mérkőzés egyik főszereplője ismét Redzic Damir volt: ő szerezte a második találatot, és az első gól előkészítésében is fontos szerepet játszott.

Minden más foci
Tegnap, 13:14

DAC: remek sorozat, növekvő nézőszám, újabb Redzic-gól

„Nagyon jó, hogy folytatjuk a győzelmi sorozatunkat, önbizalommal telve mehetünk a szombati rangadóra a Slovan otthonába.”

A magyar támadó remek formában van, hiszen öt idei bajnoki mérkőzésén már négyszer volt eredményes, amivel jelenleg a Niké Liga második legeredményesebb góllövője. Csupán egy meccsen nem volt eredményes: Eperjesen, ahol háromszor „csak” a kapufát találta el.

A hétvégi forduló után több szerkesztőség, így a Sport napilap és a Niké Liga hivatalos televíziós közvetítője, a Markíza is jelölte a forduló legjobb csapatába. Ezen felül az újság őt jelölte a DAC–Zólyombrézó találkozó legjobb játékosának.

„Dolgozom tovább, örülök, hogy most már menetrendszerűen jönnek a találatok és a gólpasszok is. A válogatott szünet után ott folytattuk, ahol korábban abbahagytuk, önbizalommal telve utazunk Pozsonyba a Slovan elleni rangadóra” – mondta lapunknak Redzic, aki a Niké Liga júliusi-augusztusi időszakának második legjobb játékosa lett. „Megvan az újabb motiváció, hogy a következő hónapban én legyek a legjobb. Természetesen az első helyen a csapat van, aztán jöhetnek az egyéni statisztikák” – zárta gondolatait a magyar támadó.

„Nagyon örülök Damir teljesítményének. A múltban a sérülések miatt nem volt egyszerű a helyzete. Hála Istennek jelenleg egészséges és ezt lehet látni. Örülök, hogy a magában rejlő minőséget átviszi a pályára is. Úgy, mint minden egyes játékos, ő is segíti a csapatot, góljaival járul hozzá sikereinkhez. Bízom benne, hogy továbbra is tudja tartani a remek formáját és jönnek az újabb találatok” – mondta lapunknak Branislav Fodrek, a DAC mestere.

Egyébként a Sport napilap osztályzatai alapján a Niké Liga 2025–2026-os idényének jelenlegi legjobb játékosa nyolcas átlaggal Redzic.

 

 

DAC Dunaszerdahely Redzic Damir Niké Liga
Legfrissebb hírek

DAC: remek sorozat, növekvő nézőszám, újabb Redzic-gól

Minden más foci
Tegnap, 13:14

Két góllal győzött odahaza a Dunaszerdahely

Minden más foci
2025.09.14. 20:54

Európai kézilabdaligák: Pergel hat, Tóth Rajmond három gólt lőtt a spanyol élvonalban

Kézilabda
2025.09.13. 23:23

Kétgólos kassai vezetés után komáromi győzelem

Minden más foci
2025.09.13. 20:35

Bősze Levente a Como játékosa lett – hivatalos

Olasz labdarúgás
2025.09.13. 16:05

Közel félszáz gólt dobtak a DAC kézilabdázói az idénynyitón

Kézilabda
2025.09.07. 11:59

A Dunaszerdahely hosszabbított a volt FTC-játékossal – hivatalos

Minden más foci
2025.09.05. 17:28

Niké Liga: dunaszerdahelyi koncert a rivális Nagyszombat otthonában

Minden más foci
2025.09.01. 11:37
Ezek is érdekelhetik