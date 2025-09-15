DAC: remek sorozat, növekvő nézőszám, újabb Redzic-gól

„Csak teszem a dolgomat. Maximálisan odateszem magam az edzéseken és a meccseken, keményen dolgozom, és majd meglátjuk, a végelszámoláskor hol leszünk. Ugyanígy szeretném, szeretnénk folytatni, a csapat sikere a legfontosabb” – mondta a Nemzeti Sportnak Redzic Damir, aki sorozatban a harmadik találkozóján szerzett gólt. Ebben az idényben, ha ő a kapuba talál, akkor győz a csapat (jelenleg négy találatnál jár, és második a Niké Liga góllövőlistáján).

A bosnyák-magyar állampolgárságú játékos vasárnap a Zólyombrézó ellen (2–0) a megszokott módon szerzett gólt: a jobb oldalról betört a tizenhatoson belülre, és ballal kilőtte a jobb sarkot. „Láttuk, hogy a Zólyombrézó minőségi csapat, főleg a rögzített helyzetekből veszélyes. Örülök, hogy ezeket levédekeztük, és kétszer betaláltunk. Nagyon jó, hogy folytatjuk a győzelmi sorozatunkat, önbizalommal telve mehetünk a szombati rangadóra a Slovan otthonába” – fogalmazott Redzic.

Tuboly Máté kedden a magyar U21-es válogatottban kilencven percet játszott Litvániában. „Gond nélkül bírtam ma is az egész meccset. Dolgozom, hogy úgy erővel, mind mentálisan is formában tudjak maradni. Sajnálom a keddi pontvesztést, viszont örülök, hogy most győztünk. Itt-ott van még mit javítani a játékunkon, de a legfontosabb a három pont, amelyet egy jól szervezett csapat ellen szereztünk meg. A két héttel ezelőtti nagyszombati győzelem után arról beszéltünk, hogy az a siker akkor lesz igazán értékes, ha a Zólyombrézó ellen is meglesz a három pont. Így lett, úgyhogy boldogok vagyunk” – nyilatkozta a Nemzeti Sportnak Tuboly Máté, aki éppen ma, hétfőn tölti be a huszonegyedik évét.

Tuboly Máté (Fotó: DAC)

Jó sorozatban van a DAC, jelenleg a legjobb formában lévő csapat a Niké Ligában, és a minőségi játék megmutatkozik a MOL Aréna nézőszámán is: a vasárnapi (4682) a legmagasabb volt ebben az idényben. A szurkolók a megszokottnál hosszabb ideig ünnepelték a kedvenceiket.

„Nagyon örülök, hogy ennyien kilátogattak. Bízom benne, hogy hamarosan még többen lesznek, nagy szükségünk van rájuk. Szuper, hogy a drukkerek látják és értékelik, hogy hétről hétre jó teljesítményt nyújtunk. Tuti, hogy nélkülük nem sikerült volna. Mindig bebizonyosodik, hogy mi közösen, a szurkolókkal együtt vagyunk erősek” – tette hozzá Tuboly.

A Niké Ligában már csak két csapat veretlen: a Slovan (három győzelem, három döntetlen), valamint a DAC (négy győzelem, két döntetlen). Kevesen gondolták volna ezt a nyári zűrzavaros hetek után.

„A mindennapi kemény munka meghozza azt, amit el szeretnénk érni. Mint mindig, lépésről lépésre haladunk, mindig a legközelebbi meccsre koncentrálunk. A szombati eredmények után tudtuk, hogy győzelmünk után felléphetünk a második helyre. Ez sikerült, de nem ez a legfontosabb. Természetesen örülünk neki, és az élbolyban szeretnénk maradni” – válaszolta lapunk kérdésére Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője.

AZ ÉLCSOPORT 7 FORDULÓ UTÁN: 1. Spartak Trnava 15 pont (6 mérk.), 2. DAC 14 pont (6), 3. Zilina 12 pont, 4. Slovan 12 pont (6), 5. Trencín 12 pont

Branislav Fodrek jubileuma és remek mérlege

A dunaszerdahelyiek mestere, Branislav Fodrek, aki tavaly ősszel a ETO FC-től érkezett a DAC-hoz, vasárnap a Zólyombrézó ellen 25. bajnoki találkozóját abszolválta. Remek a mérlege a sárga-kékek kispadján: 13 győzelem, 10 döntetlen és csupán 2 vereség (a MOL Arénában 11–3–0, mégpedig remek, 33–14-es gólkülönbséggel).