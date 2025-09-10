Jogosulatlan játék miatt elvettek egy pontot a Sepsitől

A Román Labdarúgó-szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága szerdán megsemmisítette a Liga 2 nyitó fordulójában, augusztus 3-án lejátszott Chindia Targoviste–Sepsi OSK mérkőzés 1–1-es eredményét, és a győzelmet 3–0-s gólkülönbséggel a hazai csapatnak ítélte meg.

A Chindia jogosulatlan játék miatt óvta meg a találkozót, a szentgyörgyiek által szünetben pályára küldött Giovani Ghimfus ugyanis eredetileg nem szerepelt a benevezett cserék között, csupán a pótlistára került fel a neve. A Sepsi azzal védekezett, hogy Ghimfust utólag, a játékvezető engedélyével vették fel a tartalékok közé a bemelegítésnél megsérülő Daniel Veregut helyére, de mivel ezt nem tudták orvosi dokumentumokkal igazolni, a fegyelmi bizottság a Chindiának ítélte meg a három pontot. A székelyföldi klubot ezenkívül 2100 lejes (mintegy 163 ezer forintos) pénzbírsággal sújtották.

Az eredmény megváltoztatása nyomán a Chindia 12 ponttal feljött a román másodosztály harmadik helyére, míg a 7 pontos Sepsi jelenleg a 13. helyen áll.