Nemzeti Sportrádió

Liga 2: hozta a kötelező sikert a Sepsi OSK

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
Vágólapra másolva!
2025.12.07. 12:45
null
Nem a legjobb volt a pálya minősége... (Fotó: CS Tunari)
Címkék
román Liga 2 Sigér Dávid Sepsi OSK
Teljesen egyoldalú mérkőzésen aratta szezonbeli tizedik győzelmét a Sepsi OSK a román másodosztályban, a táblázaton utolsóelőtti Tunari-nak egyetlen gólhelyzete sem volt a székelyföldi csapat ellen.

A Bukarest melletti falu lehullott falevelekkel teli, inkább földgöröngyös, mint füves pályáján kizárólag a busznyi szentgyörgyi tábor nótái hallatszottak, miközben kedvenceik az első perctől az utolsóig uralták a küzdelmet. A tizenhatosukat elszántan védő hazaiaknak 40 percen át sikerült elodázniuk, hogy a Sepsi megszerezze a vezetést, ekkor azonban Ignacio Heras hat méterről, becsúszva spiccelte a hálóba Darius Oroian laposan középre tett labdáját.


Szünet után már jóval sűrűbben kerültek helyzetbe a vendégek, de ismét csak egyet sikerült kihasználniuk: Cosmin Matei emelte a kapu elé a labdát, amelyet a szezonbeli tizedik gólját jegyző Heras csúsztatott fejjel a jobb alsó sarokba. Sikerével a Sepsi feljött a táblázat harmadik helyére, csupán gyengébb gólkülönbsége miatt szorulva Marosvásárhely mögé.

ROMÁN LIGA 2
16. FORDULÓ
CS Tunari–Sepsi OSK 0–2 (Heras 41., 62.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid a 83. percben lépett pályára
Az állás: 1. Corvinul 40 pont, 2. Marosvásárhely 33, 3. Sepsi OSK 33.

 

román Liga 2 Sigér Dávid Sepsi OSK
Legfrissebb hírek

Román Kupa: kétgólos előnyt engedett ki kezéből a Sepsi

Minden más foci
2025.12.04. 18:13

Liga 2: egyetlen gól is elég volt a Sepsi sikeréhez

Minden más foci
2025.12.01. 15:19

Liga 2: hamar elolvadt a gyorsan szerzett Sepsi-előny

Minden más foci
2025.11.23. 14:57

Liga 2: háromgólos előny után is izgulnia kellett a három pontért a Sepsinek

Minden más foci
2025.11.08. 12:15

Liga 2: korai gólok hozták meg a Sepsi győzelmét

Légiósok
2025.11.04. 18:24

Nem született gól a székelyföldi kuparangadón

Minden más foci
2025.10.28. 16:53

Liga 2: kapushiba után bukta el a győzelmet a Sepsi

Minden más foci
2025.10.25. 13:12

Liga 2: bákói győzelemmel közelít a felsőházi helyekhez a Sepsi

Minden más foci
2025.10.18. 13:14
Ezek is érdekelhetik