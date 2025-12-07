Liga 2: hozta a kötelező sikert a Sepsi OSK

A Bukarest melletti falu lehullott falevelekkel teli, inkább földgöröngyös, mint füves pályáján kizárólag a busznyi szentgyörgyi tábor nótái hallatszottak, miközben kedvenceik az első perctől az utolsóig uralták a küzdelmet. A tizenhatosukat elszántan védő hazaiaknak 40 percen át sikerült elodázniuk, hogy a Sepsi megszerezze a vezetést, ekkor azonban Ignacio Heras hat méterről, becsúszva spiccelte a hálóba Darius Oroian laposan középre tett labdáját.



Szünet után már jóval sűrűbben kerültek helyzetbe a vendégek, de ismét csak egyet sikerült kihasználniuk: Cosmin Matei emelte a kapu elé a labdát, amelyet a szezonbeli tizedik gólját jegyző Heras csúsztatott fejjel a jobb alsó sarokba. Sikerével a Sepsi feljött a táblázat harmadik helyére, csupán gyengébb gólkülönbsége miatt szorulva Marosvásárhely mögé.

ROMÁN LIGA 2

16. FORDULÓ

CS Tunari–Sepsi OSK 0–2 (Heras 41., 62.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid a 83. percben lépett pályára

Az állás: 1. Corvinul 40 pont, 2. Marosvásárhely 33, 3. Sepsi OSK 33.