Nemzeti Sportrádió

Liga 2: háromgólos előny után is izgulnia kellett a három pontért a Sepsinek

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
Vágólapra másolva!
2025.11.08. 12:15
null
Fotó: Fekete Lehel/Sepsi OSK
Címkék
román Liga 2 Olimpia Szatmárnémeti Sepsi OSK
Félóra alatt eldöntötte a középmezőnybe tartozó CSM Slatina elleni hazai mérkőzését a Sepsi OSK, a hajrában mégis izgulnia kellett a három pontért, amellyel újabb helyet lépett előre a román másodosztály táblázatán.

A szezonban lassan már megszokott módon a Sepsi első helyzetéből megszerezte a vezetést, Cosmin Matei ugyan másnak szánta a sarkazásos passzát, de a lendületből érkező Dimitri Oberlin 14 méterről a bal alsó sarokba vágta a labdát. Tíz perccel később, egy szögletkombináció után Ignacio Heras perdített közelről a vendégek hálójába, a következő szentgyörgyi sarokrúgás után pedig Dominic Soptirean lőtt saját kapujába. 

Háromgólos előnyben a Sepsi szünet után kontrákra próbált játszani, a főleg a jobbszélen támadó Slatina viszont visszajött a meccsbe, amikor egy megpattanó beadás után Óscar Siafá egy lépésről talált be. Ugyanő a végén egy szöglet utáni fejessel egy gólra csökkentette a szentgyörgyi előnyt, a ráadás-perceket viszont már sikeresen kibekkelték a hazaiak, akik a negyedik helyen állnak a táblázaton, de ugyanúgy 26 pontjuk van, mint a második Nagyváradnak és a harmadik Steauának. 

Liga 2, 13. forduló

Sepsi OSK–CSM Slatina 3–2 (Oberlin 3., Heras 13., Soptirean 29. – öngól, ill. Siafá 56.,89.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid a 61. percben állt be

Olimpia Szatmárnémeti–FC Bacau 0–1
Szatmárnémeti: Torvund Alexander a második félidőben volt a pályán, Bontas Kristóf végig tartalék volt, Pintér Bence sérülés miatt hiányzott

 

román Liga 2 Olimpia Szatmárnémeti Sepsi OSK
Legfrissebb hírek

Liga 2: korai gólok hozták meg a Sepsi győzelmét

Légiósok
2025.11.04. 18:24

Nem született gól a székelyföldi kuparangadón

Minden más foci
2025.10.28. 16:53

Liga 2: kapushiba után bukta el a győzelmet a Sepsi

Minden más foci
2025.10.25. 13:12

Liga 2: bákói győzelemmel közelít a felsőházi helyekhez a Sepsi

Minden más foci
2025.10.18. 13:14

Liga 2: Sigér Dávid győztes találatnál adott gólpasszt

Minden más foci
2025.10.05. 14:08

Liga 2: nyolcvanpercnyi vezetés ellenére pont nélkül maradt a Sepsi Bukarestben

Minden más foci
2025.09.30. 18:30

Román Kupa: székely derbi is lesz a csoportkörben

Minden más foci
2025.09.26. 16:00

Liga 2: sorozatban negyedszer nyert a Sepsi

Minden más foci
2025.09.20. 13:04
Ezek is érdekelhetik