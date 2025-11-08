Liga 2: háromgólos előny után is izgulnia kellett a három pontért a Sepsinek

A szezonban lassan már megszokott módon a Sepsi első helyzetéből megszerezte a vezetést, Cosmin Matei ugyan másnak szánta a sarkazásos passzát, de a lendületből érkező Dimitri Oberlin 14 méterről a bal alsó sarokba vágta a labdát. Tíz perccel később, egy szögletkombináció után Ignacio Heras perdített közelről a vendégek hálójába, a következő szentgyörgyi sarokrúgás után pedig Dominic Soptirean lőtt saját kapujába.

Háromgólos előnyben a Sepsi szünet után kontrákra próbált játszani, a főleg a jobbszélen támadó Slatina viszont visszajött a meccsbe, amikor egy megpattanó beadás után Óscar Siafá egy lépésről talált be. Ugyanő a végén egy szöglet utáni fejessel egy gólra csökkentette a szentgyörgyi előnyt, a ráadás-perceket viszont már sikeresen kibekkelték a hazaiak, akik a negyedik helyen állnak a táblázaton, de ugyanúgy 26 pontjuk van, mint a második Nagyváradnak és a harmadik Steauának.

Liga 2, 13. forduló

Sepsi OSK–CSM Slatina 3–2 (Oberlin 3., Heras 13., Soptirean 29. – öngól, ill. Siafá 56.,89.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid a 61. percben állt be

Olimpia Szatmárnémeti–FC Bacau 0–1

Szatmárnémeti: Torvund Alexander a második félidőben volt a pályán, Bontas Kristóf végig tartalék volt, Pintér Bence sérülés miatt hiányzott