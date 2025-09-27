Íme, így voksoltak a magyar zsűritagok az Aranylabda-szavazáson

A szavazásra jogosult újságírók a legrangosabb egyéni díj, az Aranylabda mellett a Jasin-díjra (legjobb kapus), a Johann Cruyff-díjra (legjobb edző) és a legjobb csapatra adhatták le sorrendjüket férfi- és női kategóriában is.

A férfi labdarúgókra a FIFA-rangsor első száz, a legjobb hölgyekre az első ötven nemzetének egy-egy újságírója szavazhatott a France Football által összeállított listáról. Magyarországról a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György voksolt, a női kategóriában pedig a közmédiát képviselő Berkesi Juditot, az M4 Sport műsorvezető-riporterét kérte fel a FF.

Berkesi Judit és Szöllősi György

Míg lapunk főszerkesztője valamennyi kategóriában azt a jelöltet tette első helyre a saját listáján, aki később a szavazást is megnyerte, addig a többi nemzetből szavazó újságírók sorrendjét böngészve akadtak meglepő nézőpontok a férfi Aranylabda-versenyben: a horvát Zdravko Reicnél például Vitinha végzett az első helyen és Cole Palmer lett a második. A szavazás legmeglepőbb húzását valószínűleg a skót John Greechan követte el, aki finoman szólva is elfogultan a honfitársát, a Napoliban légióskodó Scott McTominayt tette az első helyre. A gaboni James Angelo Loundounál pedig Asraf Hakimi lett volna az aranylabdás, míg a grúz Vahtang Bzikadze honfitársát, Hvicsa Kvaracheliát tette meg győztesnek.

Íme, a magyar sportújságírók rangsora a szavazásra bocsátott kategóriákban:

FÉRFI ARANYLABDA (a szavazás győztese: Ousmane Dembélé)

Szöllősi György sorrendje

1. Ousmane Dembélé

2. Mohamed Szalah

3. Gianluigi Donnarumma

4. Lamine Yamal

5. Kylian Mbappé

6. Alexis Mac Allister

7. Viktor Gyökeres

8. Hvicsa Kvarachelia

9. Asraf Hakimi

10. Robert Lewandowski

NŐI ARANYLABDA (a szavazás győztese: Aitana Bonmatí)

Berkesi Judit sorrendje

1. Mariona Caldentey

2. Aitana Bonmatí

3. Alexia Putellas

4. Alessia Russo

5. Patricia Guijarro

6. Lucy Bronze

7. Leah Williamson

8. Caroline Graham Hansen

9. Sandy Baltimore

10. Ewa Pajor

FÉRFI JASIN-DÍJ (a szavazás győztese: Gianlugi Donnarumma)

Szöllősi György sorrendje

1. Gianluigi Donnarumma

2. Alisson Becker

3. Yann Sommer

NŐI JASIN-DÍJ (a szavazás győztese: Hannah Hampton)

Berkesi Judit sorrendje

1. Hannah Hampton

2. Ann-Katrin Berger

FÉRFI JOHAN CRUYFF-DÍJ (a szavazás győztese: Luis Enrique)

Szöllősi György sorrendje

1. Luis Enrique

2. Arne Slot

NŐI JOHAN CRUYFF-DÍJ (a szavazás győztese: Sarina Wiegman)

Berkesi Judit sorrendje

1. Sarina Wiegman

2. Renée Slegers

AZ ÉV FÉRFI KLUBCSAPATA (a szavazás győztese: Paris Saint-Germain)

Szöllősi György sorrendje

1. Paris Saint-Germain

2. Liverpool

AZ ÉV NŐI KLUBCSAPATA (a szavazás győztese: Arsenal)

Berkesi Judit sorrendje

1. Barcelona

2. Arsenal

KOPA-DÍJ (a szavazás győztese: Lamine Yamal)

A díjról korábbi aranylabdások szavaztak, Zinédine Zidane, Rivaldo, Luis Figo, Michael Owen, Pavel Nedved, Ruud Gullit Marco van Basten, Lothar Matthäus, Jean-Pierre Papin, Roberto Baggio, Hriszto Sztoicskov, George Weah, Matthias Sammer, Gianni Rivera, Oleg Blohin, Allan Simonsen, Karl-Heinz Rummenigge és Igor Belanov.