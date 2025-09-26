Dembélé simán előzte meg Yamalt – megvannak az Aranylabda pontszámai

Négy nappal a díjátadó ünnepség után a France Football közzétette a számokat: Ousmane Dembélé 1380 ponttal nyerte meg a 2025-ös Aranylabdát, míg Lamine Yamal ehhez képest 321 ponttal maradt le.

Ennél is nagyobb a különbség a második és a harmadik helyezett között, Vitinha 356 ponttal gyűjtött kevesebbet az FC Barcelona kiválóságánál.

A nőknél jóval szorosabb volt a verseny: a zsinórban harmadszor Aranylabdával díjazott Aitana Bonmatí 506, míg a második helyezett Mariona Caldentey 478 pontot kapott.

A legnagyobb szakadék a negyedik és az ötödik helyezett között alakult ki, Alexia Putellas 155 ponttal gyűjtött többet, mint Chloe Kelly.