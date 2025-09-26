Nemzeti Sportrádió

Dembélé simán előzte meg Yamalt – megvannak az Aranylabda pontszámai

2025.09.26. 20:37
A 2025-ös győztesek: Aitana Bonmatí és Ousmane Dembélé (Fotó: Ballon d'Or/Facebook)
Ousmane Dembélé Lamine Yamal Aranylabda
A France Football péntek este nyilvánosságra hozta a 2025-ös Aranylabda első tíz helyezettjének pontszámát. A győztes Ousmane Dembélé több mint 300 ponttal előzte meg Lamine Yamalt, akinek a szavazatok alapján nem forgott veszélyben a második helye.

Négy nappal a díjátadó ünnepség után a France Football közzétette a számokat: Ousmane Dembélé 1380 ponttal nyerte meg a 2025-ös Aranylabdát, míg Lamine Yamal ehhez képest 321 ponttal maradt le.

Ennél is nagyobb a különbség a második és a harmadik helyezett között, Vitinha 356 ponttal gyűjtött kevesebbet az FC Barcelona kiválóságánál.

A nőknél jóval szorosabb volt a verseny: a zsinórban harmadszor Aranylabdával díjazott Aitana Bonmatí 506, míg a második helyezett Mariona Caldentey 478 pontot kapott.

A legnagyobb szakadék a negyedik és az ötödik helyezett között alakult ki, Alexia Putellas 155 ponttal gyűjtött többet, mint Chloe Kelly.

 

