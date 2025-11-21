A FIFA ismét megválasztja a legjobbakat – a Nemzeti Sport főszerkesztője olvasóink segítségére is számít

Az Év labdarúgójának járó díjra a férfiaknál 11, a nőknél 17 jelöltből álló névsort állítottak össze a FIFA által felkért szakértői csoportok, a 211 tagország szövetségi kapitányainak, válogatott csapatkapitányainak és országonként egy-egy újságírónak közülük kell majd kiválasztani három-három játékost. Elindult (és november 28-ig tart) a közönségszavazás is, amelyen a FIFA.com-on regisztrált szurkolók voksolhatnak. Szokás szerint megválasztják majd az év legjobb kapusát és az év legjobb edzőjét is a férfiak és a nők mezőnyében egyaránt, a nemzetközi szövetség megnevezi majd mindkét nemnél az Év csapatát, és lesz szurkolói díj is.

Magyarországról a férfiak kategóriájában Marco Rossi szövetségi kapitány és Szoboszlai Dominik csapatkapitány mellett Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője, a Magyar Sportújságírók Szövetsége elnöke szavaz, a nőknél Szarvas Alexandra szövetségi kapitány, Csiszár Henrietta csapatkapitány és Berkesi Judit, az M4 Sport műsorvezető-szerkesztője voksolhat. Lapunk főszerkesztője olvasóink segítségére is számít a szavazás előtt. Kérjük, hozzászólásban mondják el véleményüket!

Idén is megválasztják továbbá az év legszebb gólját a férfiaknál és a nőknél is, azaz átadják a Puskás-, illetve a Marta-díjakat is. A Puskás-díj jelöltjei között megtalálható az FC Barcelona ifjú csillaga, Lamine Yamal is.

A FIFA The Best-gálát 2026-ban rendezik, a pontos időpontot egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Az előző évek gyakorlata alapján valószínűleg januárban kerül sor az eseményre.

AZ ÉV JÁTÉKOSA – A JELÖLTEK

FÉRFIAK

Ousmane Dembélé (francia, Paris Saint-Germain)

Asraf Hakimi (marokkói, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (angol, Bayern München)

Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)

Nuno Mendes (portugál, Paris Saint-Germain)

Cole Palmer (angol, Chelsea)

Pedri (spanyol, FC Barcelona)

Raphinha (brazil, FC Barcelona)

Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool FC)

Vitinha (portugál, Paris Saint-Germain)

Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)

NŐK

Sandy Baltimore (francia, Chelsea)

Nathalie Björn (svéd, Chelsea)

Aitana Bonmatí (spanyol, FC Barcelona)

Lucy Bronze (angol, Chelsea)

Mariona Caldentey (spanyol, Arsenal)

Temwa Chawinga (malawi, Kansas City Current)

Diani Kadidiatou (francia, Lyon)

Melchie Dumornay (haiti, Lyon)

Patri Guijarro (spanyol, FC Barcelona)

Lindsey Heaps (egyesült államokbeli, Lyon)

Lauren James (angol, Chelsea)

Chloe Kelly (angol, Manchester City/Arsenal)

Ewa Pajor (lengyel, FC Barcelona)

Claudia Pina (spanyol, FC Barcelona)

Alexia Putellas (spanyol, FC Barcelona)

Alessia Russo (angol, Arsenal)

Leah Williamson (angol, Arsenal)

AZ ÉV KAPUSA – JELÖLTEK

FÉRFIAK

Alisson Becker (brazil, Liverpool FC)

Thibaut Courtois (belga, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (olasz, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Emiliano Martínez (argentin, Aston Villa)

Manuel Neuer (német, Bayern München)

David Raya (spanyol, Arsenal)

Yann Sommer (svájci, Internazionale)

Wojciech Szczesny (lengyel, FC Barcelona)

NŐK

Ann-Katrin Berger (német, Gotham FC)

Cata Coll (spanyol, FC Barcelona)

Christiane Endler (chilei, Lyon)

Hannah Hampton (angol, Chelsea)

Anna Moorhouse (angol, Orlando Pride)

Chiamaka Nnadozie (nigériai, Paris FC/Brighton)

Phallon Tullis-Joyce (egyesült államokbeli, Manchester United)

AZ ÉV EDZŐJE – JELÖLTEK

FÉRFICSAPATOK

Javier Aguirre (mexikói válogatott)

Mikel Arteta (Arsenal)

Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Hansi Flick (FC Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Roberto Martinez (portugál válogatott)

Arne Slot (Liverpool FC)

NŐI CSAPATOK

Sonia Bompastor (Chelsea)

Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Lyon)

Seb Hines (Orlando Pride)

Renee Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (angol válogatott)

A PUSKÁS-DÍJ JELÖLTJEI

Alerrandro (brazil, Vitória, a Cruzeiro ellen, 2024. augusztus 19.)

Alessandro Deiola (olasz, Cagliari, a Venezia ellen, 2025. május 18.)

Pedro de la Vega (argentin, Seattle Sounders, a Cruz Azul ellen, 2025. július 31.)

Santiago Montiel (argentin, Independiente, a Rivadavia ellen, 2025. május 11.)

Amr Nasszer (egyiptomi, Pharco, az Al-Ahli ellen, 2025. április 17.)

Carlos Orrantía (mexikói, Atlas, a Querétaro ellen, 2025. április 16.)

Lucas Ribeiro (brazil, Mamelodi Sundowns, a Borussia Dortmund ellen, 2025. június 21.)

Declan Rice (angol, Arsenal, a Real Madrid ellen, 2025. április 8.)

Rizky Ridho (indonéziai, Persija Jakarta, az Arema ellen, 2025. március 9.)

Kévin Rodrigues (portugál, Kasimpasa, a Rizespor ellen, 2025. február 9.)

Lamine Yamal (spanyol, Barcelona, az Espanyol ellen, 2025. május 15.)

A MARTA-DÍJ JELÖLTJEI

Jordyn Bugg (Seattle Reign, a North Carolina Courage ellen, 2025. március 22.)

Mariona Caldentey (Arsenal, az Olympique Lyon ellen, 2025. április 27.)

Ashley Cheatley (Brentford, az Ascot United ellen, 2024. november 3.)

Kyra Cooney-Cross (Ausztrália, Németország ellen, 2024. október 28.)

Dzson Rjong Dzsong (Koreai NDK, Argentína ellen, 2024. szeptember 2.)

Marta Vieira da Silva (Orlando Pride, a Kansas City Current ellen, 2024. november 17.)

Vivianne Miedema (Hollandia, Wales ellen, 2025. július 5.)

Kishi Núnez (Argentína, Costa Rica ellen, 2024. szeptember 8.)

Lizbeth Ovalle (Tigres, a Guadalajara ellen, 2025. március 3.)

Ally Sentnor (Egyesült Államok, Kolumbia ellen, 2025. február 20.)

Khadija Shaw (Manchester City, a Hammarby ellen, 2024. november 21.)

