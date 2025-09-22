Ousmane Dembélé kapta a 2025-ös Aranylabdát

A 2024–2025-ÖS IDÉNY FÉRFI ARANYLABDÁJÁNAK ÉLMEZŐNYE
1. Ousmane Dembélé (francia, PSG)
2. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
3. Vitinha (portugál, PSG)
4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool FC)
5. Raphinha (brazil, FC Barcelona)
6. Asraf Hakimi (marokkói, PSG)
7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
8. Cole Palmer (angol, Chelsea)
9. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG)
10. Nuno Mendes (portugál, PSG)
A 2024–2025-ÖS IDÉNY NŐI ARANYLABDÁJÁNAK ÉLMEZŐNYE
1. Aitana Bonmatí (spanyol, Barcelona)
2. Mariona Caldentey (spanyol, Arsenal)
3. Alessia Russo (angol, Arsenal)
4. Alexia Putellas (spanyol, Barcelona)
5. Chloe Kelly (angol, Manchester City)
6. Patri Guijarro (spanyol, Barcelona)
7. Leah Williamson (angol, Arsenal)
8. Ewa Pajor (lengyel, Barcelona)
9. Lucy Bronze (angol, Chelsea)
10. Hanna Hampton (angol, Chelsea)