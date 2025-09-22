Ousmane Dembélé kapta a 2025-ös Aranylabdát

Nemzeti Sportrádió

2025.09.22. 22:53
Ousmane Dembélének Ronaldinho adta át az Aranylabdát (Fotó: AFP
Ousmane Dembélé, a Paris Saint-Germain labdarúgója nyerte meg a 2025-ös Aranylabdát. A francia mögött a Barcelonát erősítő Lamine Yamal és Dembélé párizsi csapattársa, Vitinha következik a dobogón. A legjobb női játékos sorozatban harmadszor Aitana Bonmatí lett. A Barcelona spanyol játékosa mögött két Arsenal-játékos, Mariona Caldentey és Alessia Russo végzett a szavazáson.

A 2024–2025-ÖS IDÉNY FÉRFI ARANYLABDÁJÁNAK ÉLMEZŐNYE
  1. Ousmane Dembélé (francia, PSG)
  2. Lamine Yamal (spanyol, FC Barcelona)
  3. Vitinha (portugál, PSG)
  4. Mohamed Szalah (egyiptomi, Liverpool FC)
  5. Raphinha (brazil, FC Barcelona)
  6. Asraf Hakimi (marokkói, PSG)
  7. Kylian Mbappé (francia, Real Madrid)
  8. Cole Palmer (angol, Chelsea)
  9. Gianluigi Donnarumma (olasz, PSG)
10. Nuno Mendes (portugál, PSG)

A 2024–2025-ÖS IDÉNY NŐI ARANYLABDÁJÁNAK ÉLMEZŐNYE
  1. Aitana Bonmatí (spanyol, Barcelona)
  2. Mariona Caldentey (spanyol, Arsenal)
  3. Alessia Russo (angol, Arsenal)
  4. Alexia Putellas (spanyol, Barcelona)
  5. Chloe Kelly (angol, Manchester City)
  6. Patri Guijarro (spanyol, Barcelona)
  7. Leah Williamson (angol, Arsenal)
  8. Ewa Pajor (lengyel, Barcelona)
  9. Lucy Bronze (angol, Chelsea)
10. Hanna Hampton (angol, Chelsea)

