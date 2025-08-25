Nemzeti Sportrádió

Olvasóink Lamine Yamalnak adnák az Aranylabdát

BALOGH ANDRÁSBALOGH ANDRÁS
Vágólapra másolva!
2025.08.25. 14:16
Olvasói szavazásunkat Lamine Yamal nyerte (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lamine Yamal Aranylabda Cruyff-díj UEFA Jasin-díj Nemzeti Sport Kopa-díj szavazás
Szeptember 22-én Párizsban rendezik meg az Aranylabda-gálát. A magyar szavazatot leadó főszerkesztőnk, Szöllősi György a döntésének meghozatala előtt kíváncsi volt olvasóink véleményére is, ezért több kategóriában szavazást indítottunk. Lássuk az eredményeket!

A legjobb férfi játékosra kiírt szavazásunkra 11 668 voks érkezett. A legtöbbet, a szavazatok 23 százalékát (2697 szavazat) az FC Barcelona támadója, Lamine Yamal kapta. A második helyen a Paris Saint-Germainnek triplázó Ousmané Dembélé végzett 2303-vel (20 százalék), míg a harmadik (1377 – 12 százalék) Mohamed Szalah lett. Az első ötbe még Raphinha (1169 szavazat – 10 százalék) és Gianluigi Donnarumma (569 szavazat – 5 százalék) fért be.

A Jasin-díj esetében 6326 szavazat érkezett, ebből 3469 (55 százalék) Gianluigi Donnarummának. A második Alisson Becker (1026 szavazat – 16 százalék), míg a harmadik Thibaut Courtois (567 szavazat – 9 százalék) lett.

Az év legjobb férfi edzője kapcsán 6077 voks érkezett, és 3380-an (56 százalék) a PSG trénerét, Luis Enriquét látták a legjobbnak. A második Hans-Dieter Flick (1379 szavazat – 23 százalék), míg a harmadik Arne Slot, a Liverpoollal bajnoki címet nyerő holland edző lett (951 szavazat – 16 százalék).

Az év legjobb férfi klubja szavazáson (6169 szavazótól) 3333 voksot kapva a Paris Saint-Germain nyert (54%), megelőzve az FC Barcelonát (1567 szavazat – 25 százalék) és a Liverpool FC-t (957 szavazat – 16 százalék).

A tavaly óta az UEFA, valamint a France Footballt és a L’Équipe-et is tulajdonló Groupe Amaury cégcsoport által közösen megszervezett Aranylabda-gála előtt szakújságírókból álló nemzetközi zsűri szavaz a legjobbakról országonként egy-egy képviselővel, mégpedig a férfiaknál a legfrissebb FIFA-világranglista első száz helyéről, a nőknél pedig az első ötvenéről. A szavazatokat augusztus 25-ig kell leadniuk.

Magyarországról a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György szavaz a legjobbakra, s megfontolja az olvasói szavazás eredményét is, de nem kizárólag az alapján dönt, kikéri a Nemzeti Sport futballszakíróinak véleményét is. Voksai csak a szeptember 22-i párizsi díjátadó gálát követően kerülnek nyilvánosságra, amikor a France Football az összes szakíró szavazatát közli. A női kategóriákban ugyancsak a közmédia képviselője voksol: Berkesi Juditot, az M4 Sport műsorvezető-riporterét, korábbi élvonalbeli labdarúgót kérte fel a FF. A szavazás határideje a mai nap, vagyis augusztus 25.  

Az Aranylabda-gála szeptember 22-én lesz a párizsi Théatre du Chatelet-ben, a rangos elismerést 69. alkalommal ítélik oda.

 

Lamine Yamal Aranylabda Cruyff-díj UEFA Jasin-díj Nemzeti Sport Kopa-díj szavazás
Legfrissebb hírek

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 2. rész, Csik Ferenc

Egyéb egyéni
2025.08.23. 17:16

NS-köszöntés: Szekeres István 80 éves lett

Egyéb egyéni
2025.08.22. 17:16

Ötös lista: nem volt botránymentes... – íme, a nyár 5 legnagyobb futballtörténése

Minden más foci
2025.08.22. 13:32

Csodák csodája: a magyar olimpiatörténet legnagyobb pillanatai – 1. rész, Hajós Alfréd

Egyéb egyéni
2025.08.21. 17:03

Szavazzon, ön szerint kinek kellene kapnia a 2025-ös Aranylabdát!

Minden más foci
2025.08.21. 15:55

Szektorbezárással és pénzbírsággal büntette az FTC-t az UEFA

Bajnokok Ligája
2025.08.20. 20:26

Csodák csodája – az olimpiák legszebb pillanatai a Nemzeti Sporton és a Nemzeti Sportrádióban

Egyéb egyéni
2025.08.20. 13:41

Hiába van Aranylabdád, ha még nem játszottál a Milanban…

Képes Sport
2025.08.20. 11:07
Ezek is érdekelhetik