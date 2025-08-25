Olvasóink Lamine Yamalnak adnák az Aranylabdát

A legjobb férfi játékosra kiírt szavazásunkra 11 668 voks érkezett. A legtöbbet, a szavazatok 23 százalékát (2697 szavazat) az FC Barcelona támadója, Lamine Yamal kapta. A második helyen a Paris Saint-Germainnek triplázó Ousmané Dembélé végzett 2303-vel (20 százalék), míg a harmadik (1377 – 12 százalék) Mohamed Szalah lett. Az első ötbe még Raphinha (1169 szavazat – 10 százalék) és Gianluigi Donnarumma (569 szavazat – 5 százalék) fért be.

A Jasin-díj esetében 6326 szavazat érkezett, ebből 3469 (55 százalék) Gianluigi Donnarummának. A második Alisson Becker (1026 szavazat – 16 százalék), míg a harmadik Thibaut Courtois (567 szavazat – 9 százalék) lett.

Az év legjobb férfi edzője kapcsán 6077 voks érkezett, és 3380-an (56 százalék) a PSG trénerét, Luis Enriquét látták a legjobbnak. A második Hans-Dieter Flick (1379 szavazat – 23 százalék), míg a harmadik Arne Slot, a Liverpoollal bajnoki címet nyerő holland edző lett (951 szavazat – 16 százalék).

Az év legjobb férfi klubja szavazáson (6169 szavazótól) 3333 voksot kapva a Paris Saint-Germain nyert (54%), megelőzve az FC Barcelonát (1567 szavazat – 25 százalék) és a Liverpool FC-t (957 szavazat – 16 százalék).

A tavaly óta az UEFA, valamint a France Footballt és a L’Équipe-et is tulajdonló Groupe Amaury cégcsoport által közösen megszervezett Aranylabda-gála előtt szakújságírókból álló nemzetközi zsűri szavaz a legjobbakról országonként egy-egy képviselővel, mégpedig a férfiaknál a legfrissebb FIFA-világranglista első száz helyéről, a nőknél pedig az első ötvenéről. A szavazatokat augusztus 25-ig kell leadniuk.

Magyarországról a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György szavaz a legjobbakra, s megfontolja az olvasói szavazás eredményét is, de nem kizárólag az alapján dönt, kikéri a Nemzeti Sport futballszakíróinak véleményét is. Voksai csak a szeptember 22-i párizsi díjátadó gálát követően kerülnek nyilvánosságra, amikor a France Football az összes szakíró szavazatát közli. A női kategóriákban ugyancsak a közmédia képviselője voksol: Berkesi Juditot, az M4 Sport műsorvezető-riporterét, korábbi élvonalbeli labdarúgót kérte fel a FF. A szavazás határideje a mai nap, vagyis augusztus 25.

Az Aranylabda-gála szeptember 22-én lesz a párizsi Théatre du Chatelet-ben, a rangos elismerést 69. alkalommal ítélik oda.