„Történelmi lépés” – lapunk főszerkesztője a Mokkában beszélt Gyenge Balázs liverpooli feladatáról

2025.10.17. 14:44
A kanapén: Zavaros Eszter (balra) és Szedmák Zita. Hátul balról jobbra: Gyenge Balázs, Váczi Gergely, Szöllősi György
Mint arról már beszámoltunk, Gyenge Balázs, lapunk szakírója a Spíler TV és a Nemzeti Sport helyszíni tudósítójaként Liverpoolból és Anglia különböző stadionjaiból, edzőközpontjaiból jelentkezik majd nap mint nap. A történelmi jelentőségű lépésről pénteken, a TV2 Mokka című műsorában Gyenge Balázs mellett Szöllősi György, lapunk főszerkesztője valamint Szedmák Zita, a Spíler TV műsorvezetője beszélgetett Zavaros Eszter és Váczi Gergely műsorvezetőkkel.

„Talán nem túlzás, ha történelminek nevezem a lépést – kezdte a Mokka című műsorban Szöllősi György, a Nemzeti Sport főszerkesztője. – A nemzetközi médiában van példa arra, hogy ha egy nagy sztár – mint például Szoboszlai Dominik – játszik egy külföldi csapatban, akkor kimondottan ő miatta küldenek a hazájából tudósítókat. Lehet, hogy valaki túlzónak találja a párhuzamot, de például Cristiano Ronaldo esetében majdnem minden portugál lap küldött Madridba tudósítót. A mi Ronaldónk Szoboszlai Dominik. Bevallom, amikor az ötlet az eszünkbe jutott, akkor még csak ő volt Liverpoolban az egyedüli magyar, de azóta már hárman vannak, így még érdekesebb a magyar szurkolóknak, hogy mi történik velük nap mint nap. A magyar média történetében ilyen szerintem még nem volt. Balázs spanyolul és angolul is remekül beszél, és ami még nagyon fontos, hogy a nemzetközi foci a kisujjában van. Már a kilencvenes évek óta ír nemzetközi fociról a Nemzeti Sportnak.”

Lapunk főszerkesztője később hozzátette: Gyenge Balázs mostantól minden Liverpool-meccsen, sajtótájékoztatón és nyilvános edzésen jelen lesz. Elsőként mindjárt most vasárnap, amikor a Liverpool a Manchester Unitedet fogadja az Anfielden a Premier League 8. fordulójában.

Szedmák Zita, a Spíler TV műsorvezetője a csatorna szemszögéből közelítette meg munkatársunk kiküldetését: „A Premier előtt magazinműsorban, a hétfői összefoglalóban és a meccsek közben is mindig kapunk majd valamit a helyszínről. Nemcsak feltétlenül a futballpályáról és mellőle, hanem a liverpooli életről is, vagy hogy például Szoboszlai Dominik milyen népszerű a városban. Balázs sok mindennel készül, és ezek majd mind megjelennek a műsorainkban.”

Arra a kérdésre, hogy az új feladatra hogyan tud felkészülni, Gyenge Balázs azt mondta: „Sehogy és mindenhogy. A teendők listája végtelen. Gyakorlatilag non stop forog az agyam, egyre-másra jönnek az ötletek, elvetem, kidobom, újragondolom... Mivel ez egy közös vállalkozás, itt két szakma ér össze; lesz egy írott része, amit továbbra is viszek a Nemzeti Sport felé, és lesz egy audiovizuális tartalom, amit tévés platformra és online felületre is meg kell csinálni.”

