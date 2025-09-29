Hiába Pintér Dániel gólja, kikapott az Inter Miami II

Az Inter Miami II már biztosan nem érhet oda az MLS Next Pro rájátszására, és a floridai együttes vasárnap késő este újabb vereséget szenvedett, ezúttal a Huntsville otthonában.

Matias Marin kapus már a hatodik percben piros lapot kapott, miután felrúgta a kitörő hazai támadót, és a Huntsville szünet után emberelőnyben négyet szerezve megnyerte a mérkőzést.

Pintér Dániel augusztus 28. után játszott újra az MLS Next Pro-ban, miután az utóbbi időben az első csapattal készült. A fiatal magyar játékos végigjátszotta a mérkőzést, és a 61. percben ő szerezte csapat egyetlen gólját: Alexander Shaw beadása után állítgatás nélkül lőtte ki a hosszú sarkot.

Ez volt Pintér nyolcadik gólja a ligában.