Hiába Pintér Dániel gólja, kikapott az Inter Miami II

2025.09.29. 07:05
Pintér nyolcadszor volt eredményes az Inter Miami II-ben (Fotó: Getty Images)
Pintér Dániel gólt szerzett a Huntsville otthonában, csapata, az Inter Miami II viszont 4–1-es vereséget szenvedett az észak-amerikai profi labdarúgó-bajnokság utánpótlásligájában (MLS Next Pro).

Az Inter Miami II már biztosan nem érhet oda az MLS Next Pro rájátszására, és a floridai együttes vasárnap késő este újabb vereséget szenvedett, ezúttal a Huntsville otthonában.

Matias Marin kapus már a hatodik percben piros lapot kapott, miután felrúgta a kitörő hazai támadót, és a Huntsville szünet után emberelőnyben négyet szerezve megnyerte a mérkőzést.

Pintér Dániel augusztus 28. után játszott újra az MLS Next Pro-ban, miután az utóbbi időben az első csapattal készült. A fiatal magyar játékos végigjátszotta a mérkőzést, és a 61. percben ő szerezte csapat egyetlen gólját: Alexander Shaw beadása után állítgatás nélkül lőtte ki a hosszú sarkot.

Ez volt Pintér nyolcadik gólja a ligában.

 

 

