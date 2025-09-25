Messi két góllal és egy gólpasszal segítette győzelemre az Inter Miamit – videó

Jól kezdett a New York City, az első harminc percben több veszélyes helyzetet is kidolgoztak, a befejezések azonban rendre pontatlanok voltak. A 29. percben már két védőt is elfektetett Nicola Mercau, a kapussal szembeni ziccernél viszont mellé lőtt. A játékrész végén ébredezett az Inter Miami. Lionel Messi 39. perces szabadrúgását nagy bravúrral hárította Matthew Freese három perccel később a nyolcszoros aranylabdás argentin honfitársát, Baltasar Rodríguezt ugratta ki, aki megszerezte a vezetést.

A második félidőben Sergio Busquets gyönyörű átadását Messi váltotta gólra a kapus fölött átemelve a labdát, aztán a Rodrido de Paul által kiharcolt büntetőt Luis Suárez értékesítette. A 0–4-es végeredményt a jobb oldalról meginduló Messi állította be. Az Inter Miami a Keleti konferencia harmadik helyén áll, hátránya öt pont a két mérkőzéssel többet játszó Philadelphia Union mögött. New York City az ötödik, az már biztos, hogy mindkét csapat ott lesz a rájátszsában.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, Alapszakasz

New York City–Inter Miami 0–4

Miami: Pintér Dániel nem volt a keretben.