Nemzeti Sportrádió

Messi két góllal és egy gólpasszal segítette győzelemre az Inter Miamit – videó

B. A. P.B. A. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.25. 08:16
null
AFPA góllövőlistát vezető Lionel Messi kétszer is betalált a New York City kapujába (Fotó: Getty Images)
Címkék
Lionel Messi Luís Suárez Pintér Dániel MLS Inter Miami
Az Inter Miami ismét Lionel Messi remeklésének köszönhetően nyert az MLS alapszakaszában. A New York City elleni találkozón Pintér Dániel nem volt a keret tagja.

Jól kezdett a New York City, az első harminc percben több veszélyes helyzetet is kidolgoztak, a befejezések azonban rendre pontatlanok voltak. A 29. percben már két védőt is elfektetett Nicola Mercau, a kapussal szembeni ziccernél viszont mellé lőtt. A játékrész végén ébredezett az Inter Miami. Lionel Messi 39. perces szabadrúgását nagy bravúrral hárította Matthew Freese három perccel később a nyolcszoros aranylabdás argentin honfitársát, Baltasar Rodríguezt ugratta ki, aki megszerezte a vezetést.

A második félidőben Sergio Busquets gyönyörű átadását Messi váltotta gólra a kapus fölött átemelve a labdát, aztán a Rodrido de Paul által kiharcolt büntetőt Luis Suárez értékesítette. A 0–4-es végeredményt a jobb oldalról meginduló Messi állította be. Az Inter Miami a Keleti konferencia harmadik helyén áll, hátránya öt pont a két mérkőzéssel többet játszó Philadelphia Union mögött. New York City az ötödik, az már biztos, hogy mindkét csapat ott lesz a rájátszsában.

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, Alapszakasz
New York City–Inter Miami 0–4
Miami: Pintér Dániel nem volt a keretben.

 

Lionel Messi Luís Suárez Pintér Dániel MLS Inter Miami
Legfrissebb hírek

Lionel Messi is gratulált az aranylabdás Dembélének

Francia labdarúgás
2025.09.23. 07:55

Sergio Busquets az év végén visszavonul – sajtóhír

Minden más foci
2025.09.21. 19:30

Sallói nélkül kapott ki a Sporting Kansas City, Gazdag Dániellel ikszelt a Columbus

Légiósok
2025.09.21. 08:00

Közel az aláírás, az Inter Miami mindent megtesz Messi maradásáért

Minden más foci
2025.09.18. 11:44

Gazdag kezdte a gólgyártást, de a Columbus végül kikapott

Légiósok
2025.09.18. 07:54

Miami: Javier Mascherano Pintér Dánielről beszélt

Minden más foci
2025.09.18. 06:54

Pintér Dániel a cserepadról figyelt, Messi és Jordi Alba is betalált a Seattle ellen

Minden más foci
2025.09.17. 09:10

Messi ezúttal sportkártyával döntött rekordot

Minden más foci
2025.09.16. 13:00
Ezek is érdekelhetik