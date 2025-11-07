Pintér Dániel megsérült az Inter Miami edzésén, könyökműtét vár rá

Súlyos sérülést szenvedett az Inter Miami edzésén Pintér Dániel. A tréningen gyakorlás közben Jordi Alba szélről jövő beadására érkezett a kapu elé, és olyan szerencsétlenül ütközött a kapujából kirontó kapussal, hogy az gyakorlatilag letarolta. Az orvosi stáb ellátta a fiatal magyar kezét, majd azonnal a helyi kórházba szállították, ahol a vizsgálatokat követően kiderült, az operáció elkerülhetetlen. Pintér Dániel egyelőre elhagyhatta a kórházat, a műtétre kedden kerül sor, addig felkötött kézzel kell lennie.

Az egyedüli jó hír az esetben, hogy a 18 esztendős támadónak nem a lába sérült meg, hanem a keze, ami a labdarúgóknál sokkal könnyebb felépüléssel jár. A keddi operáció után megkezdheti a rehabilitációt, a tervek szerint januárban már ismét a pályán lehet. Pintér lapunknak elmondta, megpróbál pozitívan állni a dolgokhoz, első súlyosabb sérülése ez pályafutása során, januárban erősebben tér vissza a pályára. A játékos szombaton repült volna a korosztályos amerikai válogatottal Walesbe, ahol a házigazdák mellett Németországgal és Japánnal játszik felkészülési találkozót a csapata.