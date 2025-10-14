Pintér Dániel néhány nap alatt négy gólt lőtt az amerikai U19-es válogatottban

Az amerikai korosztályos válogatott még szombaton, felkészülési mérkőzésen 4–0-ra nyert Észak-Írország U19-esei ellen. A találkozón csereként lépve pályára két gólig jutott Pintér Dániel, aki az amerikai csapat harmadik és negyedik gólját szerezte a 77. és a 91. percben.

Az Inter Miami tartalékcsapatának amerikai-magyar támadója néhány nappal később, Belgium ellen már kezdőként kapott szerepet Rob Valentino szövetségi edzőtől, amit meg is hálált, hiszen az ő 68. és 77. percben szerzett góljával dolgozták le az amerikaiaik kétgólos hátrányukat és játszottak végül 2–2-es döntetlent. Pintért a 82. percben lecserélték.