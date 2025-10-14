Pintér Dániel néhány nap alatt négy gólt lőtt az amerikai U19-es válogatottban

Néhány nap alatt négy gólt is szerzett az Egyesült Államok U19-es válogatottjában az amerikai-magyar támadó, Pintér Dániel, aki a közelmúltban bemutatkozott az Inter Miami MLS-csapatában.
Az amerikai korosztályos válogatott még szombaton, felkészülési mérkőzésen 4–0-ra nyert Észak-Írország U19-esei ellen. A találkozón csereként lépve pályára két gólig jutott Pintér Dániel, aki az amerikai csapat harmadik és negyedik gólját szerezte a 77. és a 91. percben.
Az Inter Miami tartalékcsapatának amerikai-magyar támadója néhány nappal később, Belgium ellen már kezdőként kapott szerepet Rob Valentino szövetségi edzőtől, amit meg is hálált, hiszen az ő 68. és 77. percben szerzett góljával dolgozták le az amerikaiaik kétgólos hátrányukat és játszottak végül 2–2-es döntetlent. Pintért a 82. percben lecserélték.
2025.10.03.
Pintér Dániellel, Lionel Messi magyar csapattársával találkoztunk – exkluzív riportunk Miamiból
Az Egyesült Államokban futballozó 18 éves szélsőt Marco Rossi szövetségi kapitány is figyeli.
Újra összeállhat a Messi, Suárez, Neymar trió
2025.10.12.
Cséke György: Gazdag Dániel példakép Amerikában
2025.10.10.
Jordi Alba is bejelentette a visszavonulását
2025.10.07.
Hiába Pintér Dániel gólja, kikapott az Inter Miami II
2025.09.29.
