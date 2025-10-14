Nemzeti Sportrádió

Pintér Dániel néhány nap alatt négy gólt lőtt az amerikai U19-es válogatottban

Vágólapra másolva!
2025.10.14. 18:34
null
Pintér Dániel (balról a második) néhány nap alatt három gólt szerzett az amerikai U19-es válogatottban (Fotó: danipinter7/IG)
Címkék
amerikai U19-es labdarúgó-válogatott Pintér Dániel MLS Inter Miami
Néhány nap alatt négy gólt is szerzett az Egyesült Államok U19-es válogatottjában az amerikai-magyar támadó, Pintér Dániel, aki a közelmúltban bemutatkozott az Inter Miami MLS-csapatában.

Az amerikai korosztályos válogatott még szombaton, felkészülési mérkőzésen 4–0-ra nyert Észak-Írország U19-esei ellen. A találkozón csereként lépve pályára két gólig jutott Pintér Dániel, aki az amerikai csapat harmadik és negyedik gólját szerezte a 77. és a 91. percben.

Az Inter Miami tartalékcsapatának amerikai-magyar támadója néhány nappal később, Belgium ellen már kezdőként kapott szerepet Rob Valentino szövetségi edzőtől, amit meg is hálált, hiszen az ő 68. és 77. percben szerzett góljával dolgozták le az amerikaiaik kétgólos hátrányukat és játszottak végül 2–2-es döntetlent. Pintért a 82. percben lecserélték.

Minden más foci
2025.10.03. 11:30

Pintér Dániellel, Lionel Messi magyar csapattársával találkoztunk – exkluzív riportunk Miamiból

Az Egyesült Államokban futballozó 18 éves szélsőt Marco Rossi szövetségi kapitány is figyeli.

 

amerikai U19-es labdarúgó-válogatott Pintér Dániel MLS Inter Miami
Legfrissebb hírek

Hatszázadik gólját szerezte Luis Suárez – videó

Minden más foci
Tegnap, 10:16

Újra összeállhat a Messi, Suárez, Neymar trió

Minden más foci
2025.10.12. 12:17

Cséke György: Gazdag Dániel példakép Amerikában

Légiósok
2025.10.10. 07:03

Jordi Alba is bejelentette a visszavonulását

Minden más foci
2025.10.07. 18:25

A futballsztár élete közelről: Geoff Cameron otthonában jártunk

Minden más foci
2025.10.06. 09:01

Pintér Dániellel, Lionel Messi magyar csapattársával találkoztunk – exkluzív riportunk Miamiból

Minden más foci
2025.10.03. 11:30

Messiék ötöt kaptak otthon, ennek a New York Red Bulls sem örült

Minden más foci
2025.10.01. 07:28

Hiába Pintér Dániel gólja, kikapott az Inter Miami II

Minden más foci
2025.09.29. 07:05
Ezek is érdekelhetik