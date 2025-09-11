Nemzeti Sportrádió

Életet mentett Edinson Cavani, egy újságíró lányának segített

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.11. 08:31
null
Edinson Cavani úgy segített, hogy később egy szóval sem említette a tartozást (Fotó: Getty Images)
Címkék
labdarúgás életmentés Edinson Cavani
Edinson Cavani ismét megmutatta, milyen ember rejlik a klasszis futballista mögött. A Boca Juniors támadója tavaly példátlan önzetlenséggel sietett egy uruguayi újságíró családjának segítségére – pontosabban egy élet megmentésére.

Rafa Cotelo újságíró lánya, Ema már gyermekkora óta egy súlyos, bonyolult betegséggel küzd. 2015 óta két műtéten is átesett Argentínában, ám egy komplikáció következtében állapota hirtelen válságossá vált. „Az orvos a vizsgálatok után közölte, hogy azonnali beavatkozásra van szükség, mert Ema élete veszélyben van”idézte fel Cotelo az El Observador című lapnak.

A sürgősségi műtét hatalmas összeget igényelt, ráadásul azonnal, készpénzben kellett kifizetni. Cotelo kétségbeesésében Edinson Cavanihoz fordult, akivel baráti kapcsolatot ápol. A csatárt közvetlenül nem tudta elérni, de a futballista felesége révén mégis kapcsolatba kerültek. „Ne aggódj, én elintézem” – érkezett Cavani rövid válasza.


Mivel maga Cavani nem tartózkodott a közelben, étteremtulajdonos barátját kérte meg, hogy vigye el a szükséges pénzt a klinikára. A vendéglátós szó szerint kiürítette a kasszáját, és az aznapi teljes bevételét átadta a kórháznak, így Ema időben megkaphatta az életmentő ellátást. A költségeket Cavani később természetesen megtérítette.

Hónapokkal később Cotelo visszaadta a kölcsönt Cavaninak, aki addig egyetlen szóval sem említette a pénzt. Az újságíró lánya pedig felépült, és néhány héttel később már a 15. születésnapját ünnepelhette.

A 136-szoros uruguayi válogatott Cavani pályafutása során olyan klubokat erősített, mint a Napoli, a Paris Saint-Germain vagy a Manchester United. Nemcsak a pályán, hanem azon kívül is igazi példakép...

 

labdarúgás életmentés Edinson Cavani
Legfrissebb hírek

Labdarúgás: kikapott Lengyelországtól az U19-es leányválogatott

Utánpótlássport
16 órája

Labdarúgás: harmadik lett a Vilotic-tornán a magyar U19-es válogatott

Utánpótlássport
2025.09.09. 16:59

Labdarúgás: három magyar játékos igazolt az U17-es Serie A-ba

Utánpótlássport
2025.09.09. 09:02

Az esély bajnokai: megvannak az Álombajnokság döntősei

Minden más foci
2025.09.08. 15:40

Balogh Botond közel áll a váltáshoz, kölcsönbe kerülhet

Légiósok
2025.09.05. 11:25

Vb-selejtező: a brazilok sztárja elhányta magát a pályán – videó

Foci vb 2026
2025.09.05. 08:29

Vb 2026: Salvador egy lépéssel közelebb a tornához

Foci vb 2026
2025.09.05. 07:50

U19-es válogatott: vereség a portugáloktól a Vilotic-kupa első meccsén

Utánpótlássport
2025.09.04. 19:29
Ezek is érdekelhetik