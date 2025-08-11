Niké Liga: Redzic Damir is bekerült a forduló válogatottjába

A magyar játékost több szerkesztőség, így a sofascore.com és a Niké Liga hivatalos televíziós közvetítője, a Markíza is jelölte a forduló legjobb csapatába. A 22 éves magyar játékoson kívül a DAC-ból a hátvéd Taras Kacsaraba és a fiatal középpályás, Karol Blasko kerültek a legjobbak közé.

„Nagyon örülök, hogy ott volt a nevem a forduló legjobb tizenegyében. Köszönöm az egész csapatnak, a stábnak a támogatást. Jó formában éreztem magam, s boldog vagyok, hogy ezt sikerült a bajnoki meccsen is bizonyítani. A legfontosabb azonban az, hogy szombaton győztünk. Bízom benne, hogy a következő fordulókban is sikeresek leszünk” – mondta a Nemzeti Sportnak Redzic Damir.

A DAC legközelebb szombaton, az újonc Eperjes otthonába látogat.