Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Niké Liga: Redzic Damir is bekerült a forduló válogatottjába

DUDUCZ TIBORDUDUCZ TIBOR
• Dunaszerdahely
Vágólapra másolva!
2025.08.11. 16:43
null
Fotó: DAC
Címkék
DAC Redzic Damir Niké Liga
Jól kezdődött a dunaszerdahelyi Redzic Damirnek a 2025–2026-os idény, a csatár a Rózsahegy (2–0) elleni hétvégi találkozón csapata egyik legjobbja volt. Gyors, rámenős játéka többször hozta nehéz helyzetbe a vendégvédelmet, szép gól tis szerzett – megérdemelten került be a Niké Liga 3. fordulójának a legjobb tizenegyébe.

Már a felkészülési találkozókon is biztatóan szerepelt a DAC mezében a magyar csatár, melyeken a sárga-kékek legjobb góllövője volt. Ezt a formát sikerült átmentenie a szombati találkozóra is, hiszen oroszlánrészt vállalt a Rózsahegy elleni 2–0-s győzelemben.

Minden más foci
2025.08.09. 22:31

Megvan a DAC első győzelme a Niké Liga új idényében

A nagy mezőnyfölényben futballozó, és a 32. perctől kezdve emberelőnyben is játszó hazai csapat megérdemelt győzelmet aratott.

A magyar játékost több szerkesztőség, így a sofascore.com és a Niké Liga hivatalos televíziós közvetítője, a Markíza is jelölte a forduló legjobb csapatába. A 22 éves magyar játékoson kívül a DAC-ból a hátvéd Taras Kacsaraba és a fiatal középpályás, Karol Blasko kerültek a legjobbak közé.

„Nagyon örülök, hogy ott volt a nevem a forduló legjobb tizenegyében. Köszönöm az egész csapatnak, a stábnak a támogatást. Jó formában éreztem magam, s boldog vagyok, hogy ezt sikerült a bajnoki meccsen is bizonyítani. A legfontosabb azonban az, hogy szombaton győztünk. Bízom benne, hogy a következő fordulókban is sikeresek leszünk” – mondta a Nemzeti Sportnak Redzic Damir.

A DAC legközelebb szombaton, az újonc Eperjes otthonába látogat.

 

 

DAC Redzic Damir Niké Liga
Legfrissebb hírek

Redzic Damir kiemelkedett a mezőnyből a szombati DAC-győzelem során

Légiósok
Tegnap, 13:53

Megvan a DAC első győzelme a Niké Liga új idényében

Minden más foci
2025.08.09. 22:31

Felkészülés: döntetlent játszott a DAC az Al-Garafával

Labdarúgó NB I
2025.08.03. 19:51

Komáromi vereség Nagymihályban

Minden más foci
2025.08.02. 20:46

Csinger Márk az ETO FC-nél folytatja – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.08.02. 16:29

Története egyik legjelentősebb transzferét kötötte meg a dunaszerdahelyi labdarúgóklub

Minden más foci
2025.08.01. 17:40

Újabb játékost igazol a DAC-ból az ETO – NS-infó

Labdarúgó NB I
2025.07.31. 18:06

Dunaszerdahelyen csalódottak az idénynyitó után

Minden más foci
2025.07.27. 14:17
Ezek is érdekelhetik