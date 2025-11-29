Nemzeti Sportrádió

A ráadásban védett tizenegyest a Kassa kapusa, csapata pontot szerzett

2025.11.29. 19:22
Fotó: FC Kassa
A Niké Liga 16. fordulójának szombat délutáni mérkőzésein a Kassa 1–1-es döntetlent játszott Rózsahegyen, a Komárom pedig 2–0-s vereséget szenvedett a Nagyszombat otthonában.

A kassaiak mesterének, Peter Cernáknak Rózsahegyen több alapembert is nélkülöznie kellett (David Sipos, Matus Kira, Karlo Miljanic, Osman Kakay, Vladimir Perisics), ennek ellenére remekül kezdett a többségi magyar tulajdonú klub. A 70. másodpercben az újonc Milan Rehus harcolta ki a labdát, visszapasszát Roman Cerepkai továbbította a kapuba. A 13. percben Matej Madlenák fejében maradt a vendégek második találata, míg a másik oldalon a hazaiak Martin Chrien révén egyenlítettek.

Ezután a 676 néző jó színvonalú találkozót játszott, mindkét csapat megszerezhette volna a második gólját. Ehhez a legközelebb a rózsahegyiek voltak, akik a 94. percben büntetőhöz jutottak, de Jan Hladík lövését a kassaiak héten igazolt kapusa, Maciej Dabrowski hárította, így maradt a döntetlen. A kassaiak több mint egy hónap után szereztek pontot. Ugyan továbbra is az utolsó helyen állnak, de négy pontra megközelítették a 11. helyezett Szakolcát.

Nagyszombatban 3112 néző előtt az első félidő nem hozott színvonalas játékot, miközben a Spartak Timotej Kudlicka és Fillip Twardzik, a Komárom pedig Dominik Zák révén szerezhetett volna gólt, ha pontosabb. A szünet után aktívabb volt a hazai csapat, amely az 56. percben Abdulrahman Taiwo fejes góljával megszerezte a vezetést. A 65. percben a hazai Martin Mikovic bombája a lécen landolt, a három pont sorsát a ráadásban Idjessi Metsoko biztosította be.

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
16. FORDULÓ
Rózsahegy–FC Kassa 1–1 (Chrien 25., ill. Cerepkai 2.)
Spartak Trnava–Komárom 2–0 (Taiwo 56., Metsoko 90+4.)

 

