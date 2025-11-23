Nemzeti Sportrádió

Redzic piros lapot kapott, nem tudott nyerni odahaza a Dunaszerdahely

2025.11.23. 19:58
Ismét fura mérkőzés lett az Eperjes elleni DAC-bajnoki (Fotó: Duducz Tibor)
A Niké Liga 15. fordulójában a DAC hazai pályán gól nélküli döntetlenre végzett az Eperjessel.

 

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
15. FORDULÓ
DAC–Eperjes 0–0
Dunaszerdahely, Mol Aréna, 3549 néző. Vezette: Choren
DAC: A. Popovics – Kapanadze, Kacsaraba, Nemanic, Alex Méndez (Modesto, 90.) – Tuboly – Ouro (Gagua, 72.), Udvaros (Djukanovics, 55.) – Redzic, Sylla (A. Gruber, 55.), Ramadan. Vezetőedző: Branislav Fodrek
Eperjes: Bajza – Menich, Bondarenko, Siplak – Kotula, D. Simon (Sagna, 65.), Begala, Revenco – Olejník (Römling, 90+5.), Masaryk (Morim,  65.), Regáli (B. Krasniqi, 87.). Vezetőedző: Vladimir Cifranic
Kiállítva: Redzic (90+2.)

2998 nap után látogatott ismét a MOL Arénába a Sároseperjes, amely főleg a szilárd védelmének köszönhetően ponttal távozott Dunaszerdahelyről. Ugyan nagy volt a DAC fölénye, de a sárga-kékek az idényben másodszor maradtak gólképtelenek. A ráadásban Redzic Damir piros lapot kapott.

Hamisítatlan, igazi téli időre ébredtek Dunaszerdahelyen is, több centiméteres hóréteg borított be mindent. A Mol Aréna játékterét is, így a pályamunkásoknak megvolt a vasárnapi elfoglaltságuk. A reggeli órákban előbb hólapátok segítségével kezdték tisztítani a pályát, majd mechanikusan hótolóval is. Délután háromkor már gyönyörű zöld volt a játéktér, meghazudtolva a bőven a fagypont alatti időjárást. Amint várható volt, Branislav Fodrek, a DAC mestere, a kispadra ültette Viktor Djukanovicsot, aki a múltkori, rózsahegyi meccsen nagy helyzetben önző volt, és gyatrán fejezte be a támadást. 

Az őszi, sároseperjesi találkozó úgy maradt emlékezetes, hogy a DAC négyszer találta el a kapufát. Nos, ma a 7. percben már kettőnél tartottak a sárga-kékek. Először Redzic Damir, majd Klemen Nemanic találta el a felső lécet. Nagy volt a Dunaszerdahely fölénye, a csapat igyekezett ötletesen, gyorsan játszani a sároseperjesi „beparkolt autóbusz” ellen. A Tatran már ekkor időhúzással próbálta megtörni a hazaiak lendületét. A vendégek csak negyedóra után jutottak el a hazai kapu elé, de Popovicsnak nem kellett komolyabban beavatkoznia. A 26. percben megnyílt a terület Redzic Damir előtt, lövését nagy bravúrral védte Bajza kapus. Amikor beléptünk az első félidő utolsó negyedórájába, egy szórványos ellentámadás végén a leshatáron lépett ki a vendégek legjobb góllövője, Regáli, lövését a hazai kapusnak kellett hárítania. A szünet előtt 3549 néző előtt három forró helyzet alakult ki a vendégek kapuja előtt. Ramadan és Ouro lövését védte a vendégek kapusa, Tuboly Máté beadását néhány méterről a kapu mellé bólintotta Sylla. 

A második félidőben hazai fölény mellett folyt a játék, de a sárga-kékek csak nagyon nehezen kerültek helyzetbe. Sokáig csak Ouro lövése volt veszélyes, amely szögletre pattant. A 70. percben Redzic játszotta tisztára magát, a csereként pályára lépő Djukanovicshoz passzolt, a montenegrói támadó kecsegtető helyzetben nem találta el a kaput. Az utolsó negyedóra elején Ramadan fejese nem okozhatott gondot Bajza kapusnak. Ezután Redzic lövése csak kevéssel suhant el a jobb felső sarok mellett. A ráadás perceiben a videóbíró figyelmeztetése után Redzic Damirt kiállította a játékvezető. 

 

