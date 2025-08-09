Megvan a DAC első győzelme a Niké Liga új idényében

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

3. FORDULÓ

DAC 1904–Rózsahegy 2–0 (1–0)

Dunaszerdahely, MOL Aréna, 3868 néző. Vezette: Ruc

DAC: Filipe – Sylla (Djukanovics, 60.), Kacsaraba, Nemanic, Mendez – Gruber (Gueye, 89.), Tuboly, Blaskó (Udvaros, 71.) – Redzic (Bősze, 89.), Gagua (Trusa, 71.), Ramadan. Vezetőedző: Branislav Fodrek

Rózsahegy: Tapaj – Gomola, Köstl, Mojzis – Slávik (Marek, 64.), Buchvaldek (Luterán, a szünetben), Múdry, Selecky (Sulek, 75.), Domonkos K. (Kelemen, a szünetben), Sasinka (Jackuliak, 60.), Tucny. Vezetőedző: Ondrej Smetana

Gólszerző: Ramadan (45+1. – 11-esből), Redzic (82.)

Kiállítva: Mojzis (32.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Ideális idő, remek pálya, kitűnő hangulat. Bár a megszokottnál kevesebben, mindössze 3868-an látogattak ki a MOL Arénába, a megfogyatkozott B-közép maximális fordulatszámon buzdította a csapatot. A lelkes szurkolókhoz hasonlóan a sárga-kék játékosok is az első perctől padlógázzal vetették bele magukat a küzdelembe. Ügyesen mozogtak, szinte mindig akadt szabad ember, így törvényszerűen sorra alakították ki a helyzeteket.

Már a 3. percben George Gagua az oldalhálóba lőtt, majd Karol Blaskó átemelte a kapust, de Daniel Köstl a gólvonalról mentett. Néhány perccel később Ammar Ramadan lövését hárította Dominik Tapaj kapus. Az első negyedóra végén Tuboly Máté lövésébe Gagua ért bele, de a vendégek hálóőre bravúrral védett. A rózsahegyiek átvészelték a hazai rohamokat, és első komoly támadásuk végén akár vezetést is szerezhettek volna, ám Adam Tucny kísérletét Filipe nagy bravúrral ütötte ki. A félidő derekán Redzic Damir került a védelem mögé, de lövés helyett inkább Ramadant kereste, így odalett a lehetőség.

A 30. perc környékén ismét felerősödött a dunaszerdahelyi nyomás, a vendégek pedig kemény belépőkkel próbálták megtörni a hazai lendületet. Ennek Alexander Mojzis látta kárát, aki nyújtott lábbal letalpalt Andreas Grubert. A VAR-vizsgálat után a játékvezető piros lapot mutatott fel. A rózsahegyiek ezután még mélyebben védekeztek, a hazaiak pedig sorra küldték be a labdákat, ám a vendégvédelem rendre hárított. A 45. percben Karol Blaskót Domonkos Kristóf szabálytalanul szerelte a tizenhatoson belül, a megítélt büntetőt Ramadan magabiztosan értékesítette. A szünet előtt még Redzic Damir próbálkozott egyéni akció után 18 méterről, de centikkel a bal kapufa mellé lőtt.

A második félidő elején óriási helyzet maradt ki: Gagua pár méterről kétszer sem tudta a kapuba juttatni a labdát. Bár a hazaiak továbbra is támadtak, a játékuk az első félidő lendületéhez képest kissé álmosabbá vált. A 65. percben a csereként beálló Viktor Djukanovics kerülhetett volna gólhelyzetbe, ám túl sokat várt, így a vendégvédelem tisztázni tudott.

Óriási volt a hazai fölény, de a sárga-kékek sokáig nem találtak fogást a vendégvédelmen. Majd a 82. percben jött Redzic Damir, aki 22 méterről kilőtte a bal alsó sarkot, beállítva a végeredményt. 2–0

PERCRŐL PERCRE