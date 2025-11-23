Redzic Damir: Búfelejtő győzelemre lenne szükség



A foci néha ad, néha elvesz – mondta a Nemzeti Sportnak Redzic Damir, akivel először az elmúlt napok történéseiről beszélgettünk.

„Az álmom vált valóra, hogy magyar válogatott lehettem – mondta a játékos. – Fantasztikus érzés volt remek képességű játékosokkal készülni, rengeteget tanultam, az pedig hab a tortán, hogy Írország ellen bemutatkoztam a nemzeti csapatban.”

A 22 éves támadót Marco Rossi a hosszabbításban küldte a pályára: „Szomorú vagyok nagyon, hiszen az egyik pillanatban még pótselejtezős helyen álltunk, pár másodperccel később pedig kiestünk. Megrázó volt látni a stadionban a roppant csalódott hatvanezer embert és a csapattársaimat. Leírhatatlanul fájdalmas volt a meccs vége. Nagyon sokáig bennem marad a vasárnapi találkozó emléke. Tudom azonban, hogy nincs más választás: nem keseregnünk kell, hanem továbbmennünk az úton.”

Vasárnap az Eperjes érkezik a dunaszerdahelyi Mol Arénába, vagyis az a csapat, amelyikkel augusztusban rendkívül különös mérkőzést játszott a klub.

„A gól nélküli döntetlen nagyon szerencsétlen meccs volt. Tuboly Máté egyszer, én pedig háromszor találtam el a kapufát. Emellett a hazaiak rendkívül keményen játszottak, súlyos sérülések is voltak a meccsen. Remélem, most értékesítjük a helyzeteinket, és győzünk.”

SZLOVÁKIA, NIKÉ LIGA, 15. FORDULÓ

18.00: DAC–Presov – élőben az NSO-n

Élcsoport: 1. Zilina 34 pont (15 mérk.), 2. Slovan 33 (14), 3. DAC 28 (14)