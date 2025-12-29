Sallói Dániel: Immár Amerika az otthonom!

– Hogy teltek az ünnepek?

– Apuék voltak itt nálunk, a karácsony előtti napokban érkeztek és újév előtt utaznak haza. Mi ősszel voltunk otthon, három hetet töltöttünk Európában, abból tíz napot Magyarországon. Év közben erre nincs lehetőség, az idény nekünk sajnos idő előtt lezárult, október végén már befejeződtek a mérkőzések, így tudtunk kicsit utazgatni.

– Mennyire más a karácsony Kansas Cityben, mint Magyarországon? A magyar szokásokat azért megtartották?

– Persze, próbáljuk tartani őket. Amerikában karácsony másnapjának reggelén van ajándékozás, mi a két kultúrát vegyítve ünneplünk. Szenteste a közös vacsorát követően átadunk néhány meglepetést egymásnak, majd másnap reggel pizsamában is van még ajándékozás. Kissé olyan az ünnep nálunk, mint az amerikai filmekben.

– Netán a konyhában is besegített?

– Ott inkább nem lábatlankodom. Anyu főz minden karácsonykor – ha itt van nálunk, akkor sem tudja megállni, hogy ne készítsen valami magyar finomságot. A menyasszonyom, Victoria éppen az ünnepek előtt mondta, hogy ő is szeretné megtanulni néhány magyar étel elkészítését, s az édesanyám mutatott neki néhány fogást.

Kezdődobás a Kansas City Royals baseballpályáján

– Hol ismerkedtek meg Victoriával? Ő is sportoló?

– Szokták mondani, hogy a sportolók a kreatív emberekkel jönnek ki igazán jól, nálunk is ez a felállás. Itt, Kansasban ismerkedtünk meg, de nem a sportpályán.

– Mikor lesz az esküvőjük?

– Nyáron. Sokat gondolkodtunk rajta, melyik lenne a legjobb helyszín, mert ha Magyarországon tartjuk, az ittenieknek kell repülniük, ha Amerikában, akkor meg az európaiaknak. Végül úgy döntöttünk, hogy „semleges” helyszínen, Mallorcán tartjuk az esküvőt. Magyarországról könnyen elérhető, az amerikaiak pedig örömmel összekötik az eseményt egy európai vakációval. Nyolcvan-kilencven vendég lesz a bulin.

– A közelmúltban megkapta az állampolgárságot is, ezzel a házassággal immár egyértelmű, hogy végleg Amerikában marad?

– Úgy tűnik, itt élem le életem hátralévő részét. Amerikai feleségem lesz, az ország egyébként is az otthonommá vált, jól érzem, érezzük itt magunkat. Hogy Amerikán belül aztán költözünk-e máshová, azt egyelőre nem tudom.

Ebben az idényben hét gólja mellett négy gólpasszt jegyzett (Fotó: Imago Images)

– Különösen, hogy jövő nyáron lejár a négyéves szerződése…

– Valóban a mostani az utolsó idényem a jelenlegi szerződésemből. Jövő nyáron harmincéves leszek, jó korban vagyok, egy jó szerződés még éppen belefér a karrierembe. Sajnos a mögöttünk hagyott évad nem alakult jól nekünk, ebből a szempontból nagy hiányérzet van bennem.

– Mi volt az oka a visszafogott teljesítményüknek?

– Idény közben edzőcsere volt, de valójában az egész klubmodell átalakulóban van. A téli időszakban is sok új labdarúgó érkezik, az új sportigazgatót és az új vezetőedzőt is hamarosan bemutatják. A tulajdonosok megpróbálják visszaemelni a klubot oda, arra a polcra, ahol évekkel ezelőtt volt. Hamarosan úgyis változik a liga lebonyolítása, addigra egyenesbe kell jönnünk.

– Ezzel az átalakulással Európához igazodik az MLS?

– Az itteni klubtulajdonosok úgy érzik, ha átállunk az őszi-tavaszi rendszerre, több játékost lesznek képesek Amerikába csábítani. Eleinte furcsa lesz ez a lebonyolítás, nehéz lesz az átállás. Az időjárás is tartogathat meglepetéseket, nálunk, Kansasban is meglehetősen forróak a nyarak. Idén főpróbát tart a liga, a világbajnokság idejére leáll a bajnokság, élesben kétezerhuszonhét nyarától indul az új lebonyolítási szisztéma.

Négyszeres válogatott – 2021. szeptember 2-án, Anglia ellen mutatkozott be (Fotó: Szabó Miklós)

– Megy az idő, hiszen már több mint tíz éve, hogy cserediákként az Egyesült Államokba költözött. Emlékszik az első napokra?

– Még most is a fülemben cseng, ahogy apu az első profi szerződésem aláírása után azt mondta, figyeljek oda, mert kettőt pislogok, és máris itt lesz a pályafutásom vége. Ebben is igaza lett…

– Az ünnepi időszak sokaknál az összegzés ideje. Melyik pillanatot ragadná ki az elmúlt esztendőből?

– Eseménydús év volt. Pozitív dolgok inkább a magánéletemben történtek, a negatívak pedig a futballban. De ezekből is tanultam, hogyan kell a nehéz helyzeteket feldolgozni, miként kell reagálni rájuk. Szóval nem unatkoztunk az idén, megkértem a barátnőm kezét, az elmúlt évben megnyitottuk az első padelklubunkat. Ez egy olyan szórakoztató, közösségi sportág, ami ötvözi a legjobb ütősportok elemeit. Egy kicsit tenisz, egy kicsit squash, de valójában egy külön világ.

– Honnan jött ez az ötlet?

– Néhány évvel ezelőtt egy spanyol csapattársammal beszélgettünk a sportágról, Spanyolországban akkoriban kezdett elterjedni a padel. Egyelőre két szabadtéri pályánk van, most azon dolgozunk, hogy legyen fedett is. Jó a labdarúgás mellett kicsit mással is foglalkozni. Képzelje, néhány hete Thomas Tuchel tűnt fel az egyik pályánkon! Elsőre nem akartam hinni a szememnek, később néhány szót is váltottunk.

Megkérte párja, Victoria kezét…

…az esküvőt jövő nyárra és „semleges” helyszínre, Mallorcára tervezik (Fotók: Facebook)

– Hogyan került oda?

– Az angol válogatott néhány tagja Kansasben járt, hogy feltérképezze a válogatott helyszíneit a nyári világbajnokság előtt. Kiderült, az angolok a mi bázisunkat használják majd. Az edzőközpontunkban nehéz kifogást találni, elképesztően modern, inkább azt vizsgálták, milyen szállodát találnak a közelben, ahol a hatalmas delegációt el tudják szállásolni. A logisztika volt a döntő nekik, a jelek szerint mindenből találtak megfelelőt. A városban egyébként már most érezhető az izgalom, hat mérkőzés lesz itt, abból egy negyeddöntő. Itt játszanak majd az argentinok, a hollandok, talán a portugálok is, ha eljutnak a negyeddöntőig. Sőt, már azt is megnéztem, ha úgy alakul, a kansasi negyeddöntőben Argentína–Portugália meccs is lehet. Az azért nem olyan rossz.

– Ha önnek kellene döntenie, melyik angol játékost ültetné a saját helyére az edzőközpontban?

– Mondjuk, Harry Kane odaülhet… Csak a góllövő cipőjét hagyja majd ott, hátha a következő idényben nekem is jobban menne a játék.

– Azért idén sem panaszkodhat, hét gólja mellett négy gólpasszt jegyzett.

– Éppen ezért is lesz fontos a következő évad. Egyfelől a szerződéshosszabbítás, másfelől a klubrekord miatt. Tizenöt gólra vagyok attól, hogy a Kansas City történetének legtöbb gólt szerző játékosa legyek, de hogy ezt biztosan meg tudjam csinálni, kiugró idényt kell produkálnom. Jó lenne beírni a nevem a történelemkönyvbe!

2014: Cserediákként az Egyesült Államokba költözött, ahol a Blue Valley Northwest High Schoolban kezdett el tanulni, és csatlakozott a Sporting Kansas City akadémiájához.

2016: Az év elején a Sporting Kansas City Homegrown Player szerződést kötött Sallói Dániellel, ami azt jelentette, hogy a klub saját nevelésű játékosaként lépett profi szerződésbe, ami ritka és értékes státusz az MLS-ben.

2017: Áprilisban bemutatkozott az MLS-ben, majd ugyanebben az évben győztes gólt szerzett a Lamar Hunt U. S. Open Cup döntőjében, amellyel az SKC megnyerte a trófeát.

2021: Kiemelkedő idénye volt, a Sporting Kansas Cityben, 16 góllal és 10 gólpasszal zárt. Bekerült az MLS All Star-csapatába, és az MLS legértékesebb játékosának járó MVP-címet is elnyerte.

2022: Aláírta négyéves szerződéshosszabbítását, amely 2026 nyaráig köti a klubhoz. karrier-idővonal

A Sporting Kansas City játékosai 2026. január 11-én kezdik el a felkészülést. A kezdeti néhány napot követően Floridába utaznak, a felkészülés első etapját ott töltik az együttes tagjai, onnan Kaliforniába mennek, ahol tornán vesznek rész, több MLS-csapat is az ellenfelük lesz. A bajnokság február végén kezdődik. Florida után irány Kalifornia

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2025. december 27-i lapszámában jelent meg.)