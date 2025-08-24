Nemzeti Sportrádió

IFFHS: Cristiano Ronaldo ötödször is „százados” lett

2025.08.24. 12:17
C. Ronaldo ötödik csapatánál is elérte a százas gólhatárt (Fotó: Getty Images)
Kereken századik gólját szerezte szaúdi együttesében, az Al-Naszrban Cristiano Ronaldo szombaton, így pályafutása ötödik csapatában lett „százados” a portugál labdarúgó – írta vasárnap az IFFHS.

 

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet kiemelte, hogy hasonló rekordja nincs másnak, és a jelenleg is aktív játékosok közül még kettő, a brazil Neymar és a lengyel Robert Lewandowski mondhatja el magáról, hogy három csapatában is elérte a százas gólhatárt.

A 40 éves Ronaldónak ez a válogatottban (138 gól), a Manchester Unitedben (145), a Real Madridban (450) és a Juventusban (101) sikerült az Al-Naszr előtt. A szombati, tizenegyesből szerzett találatának azonban nem örülhetett felhőtlenül, mivel csapata a rendes játékidőben nem bírt az Al-Ahlival (2–2) a szaúdi szuperkupáért kiírt, Hongkongban rendezett mérkőzésen, a tizenegyespárbajban pedig az ellenfél bizonyult jobbnak 5–3-ra.

 

