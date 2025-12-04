Paul Loicq-díjat kap Pat Cortina

Az IIHF honlapja szerint az elismerést rendszerint „a nemzetközi jégkorongsportért végzett kiemelkedő munkásságért” ítélik oda.

A kanadai-olasz Cortina a több mint 35 éve tartó edzői pályafutása során dolgozott junior- és felnőttcsapatoknál, férfiaknál és nőknél, hazájában és külföldön egyaránt. Magyarországon volt az Alba Volán szakvezetője, amellyel háromszor nyerte meg a bajnokságot, majd 2008-ban a férfi, 2019-ben pedig a női válogatottal jutott fel a világbajnokság elit mezőnyébe.

Cortina május végén, a svájci elit-világbajnokság döntő hétvégéjén veheti majd át kitüntetését.