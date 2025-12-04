Paul Loicq-díjat kap Pat Cortina

Pat Cortina, a magyar férfi és női jégkorong-válogatott korábbi szövetségi kapitánya megkapja a nemzetközi szövetség (IIHF) rangos kitüntetését, a Paul Loicq-díjat.
Az IIHF honlapja szerint az elismerést rendszerint „a nemzetközi jégkorongsportért végzett kiemelkedő munkásságért” ítélik oda.
A kanadai-olasz Cortina a több mint 35 éve tartó edzői pályafutása során dolgozott junior- és felnőttcsapatoknál, férfiaknál és nőknél, hazájában és külföldön egyaránt. Magyarországon volt az Alba Volán szakvezetője, amellyel háromszor nyerte meg a bajnokságot, majd 2008-ban a férfi, 2019-ben pedig a női válogatottal jutott fel a világbajnokság elit mezőnyébe.
Cortina május végén, a svájci elit-világbajnokság döntő hétvégéjén veheti majd át kitüntetését.
Legfrissebb hírek
Hullámvasút volt ez az idény Odnoga Lotti számára
Jégkorong
2025.06.11. 10:50
Két építészeti díjat nyert a Nemzeti Atlétikai Központ
Atlétika
2025.06.11. 09:24
Magyarul mondott locsolóverset Pat Cortina
Jégkorong
2025.04.21. 17:48
Ezek is érdekelhetik