Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: Magdeburg–Szeged

2025.12.04. 20:43
Thulin (Fotó: Török Attila)
OTP Bank-Pick Szeged Magdeburg férfi kézi BL
A férfi kézilabda Bajnokok Ligája B-csoportjának 10. fordulójában a Magdeburg vendége az OTP Bank-Pick Szeged – élőben az NSO-n!

 

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
10. FORDULÓ
B-CSOPORT
SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged (19–13) – élőben az NSO-n!

 

