Férfi kézilabda Bajnokok Ligája: Magdeburg–Szeged

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája B-csoportjának 10. fordulójában a Magdeburg vendége az OTP Bank-Pick Szeged – élőben az NSO-n!

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR

10. FORDULÓ

B-CSOPORT

SC Magdeburg (német)–OTP Bank-Pick Szeged (19–13) – élőben az NSO-n!