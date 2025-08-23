Cristiano Ronaldo kétszer is a kapuba talált, mégis az ellenfél nyerte meg a Szaúdi Szuperkupát

Az első játékrészben a vitatkozásokkal, játékvezető-győzködésekkel teli hajrára összpontosultak a fontos események. Kezdődött azzal, hogy a 41. percben Cristiano Ronaldo megszerezte a vezetést az Al-Naszrnak egy kezezés miatt befújt tizenegyesből (0–1). A pillanat különleges, a 40 éves portugál világklasszisnak ez volt a 100. gólja a szaúdi csapatban.

Cristiano Ronaldo marcou o golo 💯 pelo Al Nassr



Cristiano Ronaldo marcou 100 + golos por 5 equipas:

145 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United

450 🇪🇸 Real Madrid

101 🇮🇹 Juventus

100 🇸🇦 Al Nassr

138 🇵🇹 Portugal pic.twitter.com/KfjrN7Tb15 — Playmaker (@playmaker_PT) August 23, 2025

Ivan Toney gyorsan válaszolt, csakhogy lesről fejelt a kapuba. Úgy tűnt, hogy egy fájdalmas kuriózum lesz a játékrész utolsó eseménye (Mohamed Simakan oldalvonalon kívülre bombázott labdája fejbe találta az Al-Ahli éppen az ellenkező irányba figyelő és magyarázó német edzőjét – Matthias Jaisslének nem esett nagyobb baja), de nem így történt: a ráadás hatodik percében Franck Kessié megpattanó lövése beakadt a bal alsó sarokba (1–1).

A második félidő derekán nagyon közel került az Al-Ahli a vezető gólhoz, egy jobb oldali beadás után Firasz Al-Buraikan egyedül maradt a kapu előtt, óriási helyzetben el is lőtte a labdát Bento mellett – a kapufára…

Hamarosan jött egy újabb Al-Ahli-hiba, és néhány percig úgy tűnt, azért már nagy árat kell fizetni: Kessié bonyolódott bele a labdakihozatalba a saját 16-osa vonalánál, Marcelo Brozovic szerelte őt, majd néhány lépés után jobbal a kapu bal oldalába lőtt (1–2).

De még nem volt vége a hibasorozatnak: a 89. percben Bento kapus csúnyán elnézte Rijad Mahrez szögletét, és a mögötte érkező Roger Ibanez az üres kapuba fejelte az egyenlítő gólt (2–2).

A rendes játékidő után nem volt hosszabbítás, jöttek a tizenegyesek. Az első három sorozatban senki sem hibázott (Toney, Kessié, Mahrez itt, Cristiano Ronaldo, Brozovic, Joao Félix ott került a gólszerzők közé), aztán a negyedikben tetőpontra jutott a dráma: az Al-Ahli szaúdi lövője, Al-Buraikan a kapuba talált, odaát honfitársa, Abdulla Al-Haibari gyenge lövését Édouard Mendy kivédte. A brazil Galeno előtt megnyílt a lehetőség, eldönthette a párbajt – magabiztos lövéssel el is döntötte, a tizenegyesek 5–4-es megnyerésével az Al-Ahli viheti haza a trófeát.

Az Al-Naszr korábban kétszer (2019, 2020), az Al-Ahli egyszer (2016) nyerte meg az először 2013-ban kiírt Szaúdi Szuperkupát. A legtöbbször (5) a tavalyi győztes, az Al-Hilal jutott fel a csúcsra.

SZAÚDI SZUPERKUPA, HONGKONG

DÖNTŐ

Al-Ahli–Al-Naszr 2–2 (Kessié 45+6., Ibanez 89., ill. C. Ronaldo 41. – 11-esből, Brozovic 82.) – tizenegyesekkel 5–4

EMLÉKEZTETŐ

Elődöntő

Al-Kadszija–Al-Ahli 1–5 (G. Álvarez 8., ill. Kessié 12., 45+2., Toney 28. – 11-esből, Millot 31., Nacho 61. – öngól)

Kiállítva: Bonsu Baah (42., Al-Kadszija)

Al-Naszr–Al-Ittihad 2–1 (Mané 11., J. Félix 61., ill. Bergwijn 16.)

Kiállítva: Mané (25., Al-Naszr)