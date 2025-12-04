Vívás: öt női kardozónk az orléans-i GP-viadal főtábláján

Erős mezőny gyűlt össze Orléans-ban: ott vannak az indulók között a bivalyerős hazaiak, vagyis a franciák, a visszatérő oroszok (köztük a korábban nagy eredményeket felmutató klasszisok is), és persze a nyáron csapatban világbajnoki bronzot szerző magyarok is.

Ők mind a négyen ott lesznek egyébként a szombati főtáblán: a bronzérmes négyesből Battai Sugár Katinka és Katona Renáta kiemeltként, míg Szűcs Luca és Pusztai Liza a csütörtöki selejtezőből biztosította a helyét a legjobb 64 között – mégpedig rögtön a csoportkör után.

Ugyanígy tett Spiesz Anna is, a többi magyarra viszont várt az egyenes kieséses szakasz, ezt sajnos egyikük sem élte túl, így szombaton a nők között öt magyar léphet pástra Orléans-ban.

Hogy a férfiak között ez a szám mekkora lesz, pénteken derül ki, akkor rendezik a férfi kardozók selejtezőjét – többek között Szilágyi Áronnal, Szatmári Andrással és Gémesi Csanáddal. Szilágyi a verseny 17. kiemeltje, éppen kicsúszott tehát a kiemeltek közül, de azok között ott van Rabb Krisztián, aki ennek okán csak a főtáblán kezdi meg a küzdelmet.

VÍVÁS

GRAND PRIX-VERSENY, ORLÉANS

Kard. Nők. Egyéni. A csoportmérkőzéseken: Battai Sugár Katinka, Katona Renáta (kiemeltek), Spiesz Anna 5 győzelem/0 vereség, Szűcs Luca 5/1, Pusztai Liza 5/1, Domonkos Emese 4/1, Csonka Dorottya 3/3, Keszei Kira 3/3, Kovács Zsanett 3/3, Bognár Liza 2/4 (továbbjutottak), Masa Csenge 2/4, Pápai Zoé 1/5. A 96 közé jutásért: Kovács–Chu (hongkongi) 15:7, Csonka–Szuto (japán) 15:12, Keszei–Gallardo (spanyol) 15:14, Sorohova (orosz)–Bognár 15:12. A 64 közé jutásért: Kaszpjarovics (fehérorosz)–Domonkos 15:13, Di Carlo (olasz)–Kovács 15:11, Rifkiss (francia)–Csonka 15:9, Ventura (spanyol)–Keszei 15:8

Szombaton a legjobb 32 közé jutásért: Battai–Lau (hongkongi), Katona–Herbon (német), Spiesz–Lee (amerikai), Pusztai–Takahasi (japán), Szűcs–Di Carlo (olasz)