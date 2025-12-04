Milánó 2026: megérkezett Olaszországba a láng

Az ötkarikás jelképet múlt szerdán lobbantották fel a játékok bölcsőjében, a görögországi Olümpiában, majd egyhetes görögországi útja után csütörtökön (ma) 11 órakor adták át a teljesen márványból épült athéni Panathinaiko Stadionban az olasz szervezőknek – a rossz időjárási viszonyok miatt a tervezettnél rövidebb ünnepség végén. A lángot aztán egy kis lámpásban szállították át Athénból Rómába, a repülőgépről pedig az olimpiai bajnok teniszező, Jasmine Paolini és a játékok szervezőbizottságának elnöke, Giovanni Malago vitte le.

Pénteken előbb az olimpiai lángból meggyújtanak egy üstöt a Quirinale Palotában, a köztársasági elnök rezidenciáján, ahol várhatóan a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke, Kirsty Coventry is jelen lesz. A lángváltó szombaton, a történelmi Stadio dei Marmiból indul, innen pedig olyan híres helyeket érint az országban, mint Toszkána, Szardínia, Szicília vagy Pompei, mielőtt a karácsonyt Nápolyban, a szilvesztert pedig Bariban tölti. Az olimpiai láng elhalad többek között Rómában a Colosseumnál és a Trevi-kútnál, a velencei Canal Grandénél és az Alpok egyik legmagasabb csúcsánál, a 4554 méteres Punta Gnifettinél is.

Az ötkarikás jelkép január 26-án érkezik Cortina d'Ampezzóba, pontosan 70 évvel az 1956-os cortinai téli olimpia megnyitója után. A váltófutás február 5-én, egy nappal a téli olimpia megnyitója előtt érkezik meg Milánóba.

A lángot hírességek is viszik majd, köztük Francesco Bagnaia kétszeres MotoGP-világbajnok, Flavia Pennetta teniszező, vagy Dario Pivirotto, aki az 1956-os cortinai és a 2006-os torinói olimpián is a váltó tagja volt. A fáklyavivők fehér egyenruhát viselnek, amelynek piros és sárga mintája az olimpiai lángra utal.

A 2026-os téli olimpiát február 6. és 22. között rendezik.