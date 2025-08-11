Az FK Csíkszereda kölcsönvette a Puskás Akadémia játékosát – hivatalos

Az FK Csíkszereda négy mérkőzésen szerzett egy ponttal a román Superliga utolsó helyén áll. A hétvégi ötödik fordulóban azonban nem lépett pályára a székelyföldi csapat, mivel ellenfele, a kolozsvári CFR nemzetközi kupaszereplése miatt a találkozó elhalasztását kérte.

„Az elmúlt években örömmel kísértük végig Dusinszki Szabolcs pályafutását, aki egészen fiatalon, irodánk közreműködésével, az FK Csíkszereda csapatától a Puskás Akadémiához került – fogalmazott a játékos menedzsere, a BePro Career Agency tulajdonosa, Papp Bence. – Itt végigjárta a korosztályos csapatokat, utánpótlás-válogatottként is szerepelt több alkalommal, majd lehetőséget kapott a felnőtt együttesben való bemutatkozásra. Nevelőegyesülete, az FK Csíkszereda, az elmúlt szezonban kivívta a román élvonalbeli szereplés jogát, ami jelentős mérföldkő a klub és a térség labdarúgásában egyaránt. Bár korábbi megbeszéléseink értelmében a közös munka Szabolccsal szeptembertől lezárul, az elmúlt hetekben is minden támogatást megadtunk számára a következő lépéshez, amelynek eredményeként a 2025–2026-os idényben kölcsönben ismét szülőföldjén, Székelyföldön szerepelhet. Ügynökségünk számára fontos, hogy minden egykori vagy jelenlegi játékosunk pályafutását lehetőségeink szerint segítsük, függetlenül attól, hogy aktuálisan fennáll-e szerződéses együttműködés közöttünk.”