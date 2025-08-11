Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Az FK Csíkszereda kölcsönvette a Puskás Akadémia játékosát – hivatalos

BOROS MIKLÓSBOROS MIKLÓS
Vágólapra másolva!
2025.08.11. 17:58
null
Dusinszki Szabolcs (Fotó: FK Csíkszereda)
Címkék
Puskás Akadémia FC Dusinszki Szabolcs FK Csíkszereda
Pászka Lóránd után újabb székelyföldi játékos tért haza az FK Csíkszeredához, a román labdarúgó-élvonalban szereplő klub hétfő délután bejelentette, hogy egy évre kölcsönvette Dusinszki Szabolcsot a Puskás Akadémiától.

A 20 éves, székelyudvarhelyi születésű középpályás a 2020–2021-es idényben a csíkszeredai csapat U19-es együttesében játszott, majd a PAFC-hoz szerződött. A NB I-ben eddig négy mérkőzésen kapott lehetőséget, az előző idényben pedig Csákváron szerepelt kölcsönben, ahol 38 találkozón hét gólt és öt gólpasszt jegyzett.

Labdarúgó NB II
2025.06.16. 08:54

Három ajánlat is érkezett a Puskás Akadémia U-válogatott játékosáért – NS-infó

A Csíkszereda, a DVTK és az MTK is érdeklődik Dusinszki Szabolcs iránt, aki biztosan távozik Csákvárról, ahol kölcsönben szerepelt.

Az FK Csíkszereda négy mérkőzésen szerzett egy ponttal a román Superliga utolsó helyén áll. A hétvégi ötödik fordulóban azonban nem lépett pályára a székelyföldi csapat, mivel ellenfele, a kolozsvári CFR nemzetközi kupaszereplése miatt a találkozó elhalasztását kérte.  

„Az elmúlt években örömmel kísértük végig Dusinszki Szabolcs pályafutását, aki egészen fiatalon, irodánk közreműködésével, az FK Csíkszereda csapatától a Puskás Akadémiához került – fogalmazott a játékos menedzsere, a BePro Career Agency tulajdonosa, Papp Bence. – Itt végigjárta a korosztályos csapatokat, utánpótlás-válogatottként is szerepelt több alkalommal, majd lehetőséget kapott a felnőtt együttesben való bemutatkozásra. Nevelőegyesülete, az FK Csíkszereda, az elmúlt szezonban kivívta a román élvonalbeli szereplés jogát, ami jelentős mérföldkő a klub és a térség labdarúgásában egyaránt. Bár korábbi megbeszéléseink értelmében a közös munka Szabolccsal szeptembertől lezárul, az elmúlt hetekben is minden támogatást megadtunk számára a következő lépéshez, amelynek eredményeként a 2025–2026-os idényben kölcsönben ismét szülőföldjén, Székelyföldön szerepelhet. Ügynökségünk számára fontos, hogy minden egykori vagy jelenlegi játékosunk pályafutását lehetőségeink szerint segítsük, függetlenül attól, hogy aktuálisan fennáll-e szerződéses együttműködés közöttünk.”

 

Puskás Akadémia FC Dusinszki Szabolcs FK Csíkszereda
Legfrissebb hírek

Pászka Lóránd a Ferencvárostól az FK Csíkszeredához igazolt – hivatalos

Labdarúgó NB I
2025.08.04. 15:41

Hazai pályán sem ment... Colley kiállítása után kettős vereséggel búcsúzott a Puskás Akadémia a Kl-selejtezőben

Európa-konferencialiga
2025.07.31. 22:03

Eppel Márton: Gólokkal akarom segíteni a Csíkszeredát a bennmaradásban

Minden más foci
2025.07.26. 11:16

Hat magyart vontak eljárás alá és tiltottak ki hat hónapra a csíkszeredai stadionból

Minden más foci
2025.07.26. 00:19

A Csíkszereda kikapott odahaza a Rapidtól

Minden más foci
2025.07.25. 22:55

Tusványos 2025: Nem autópályán haladunk, a göröngyös utat választottuk – Szondy Zoltán

Egyéb egyéni
2025.07.23. 17:52

Eppel Márton az FK Csíkszeredában folytatja karrierjét

Labdarúgó NB I
2025.07.23. 09:55

Eppel Márton és Pászka Lóránd is a Csíkszeredában folytathatja – sajtóhír

Labdarúgó NB I
2025.07.20. 12:41
Ezek is érdekelhetik