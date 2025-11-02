A férfiak után az FTC női csapata is legyőzte az MTK-t az NB I-ben

A férfi NB I után a női élvonalban is legyőzte az FTC-Telekom az MTK Budapestet. A címvédő zöld-fehérek 2–0-ra nyertek a női örökrangadón, míg a DVTK hazai pályán ugyancsak két góllal győzött a még nyeretlen és utolsó helyen álló Szekszárd ellen.

A szombathelyi Viktória FC betegségre hivatkozva elhalasztotta az előző idény bronzérmese, a Puskás Akadémia elleni hazai mérkőzését. A felcsúti klub honlapjának beszámolója szerint a meccsről hétfőn születik hivatalos döntés. NŐI NB I

9. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Szekszárdi WFC 2–0

MTK Budapest–FTC-Telekom 0–2

Viktória FC–Puskás Akadémia FC – elhalasztva Szombaton játszották

Pécsi MFC–Budapest Honvéd FC 2–1

Újpest FC–ETO FC 0–1

Budaörs–Kész-St. Mihály-Szeged 5–5