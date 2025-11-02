A férfiak után az FTC női csapata is legyőzte az MTK-t az NB I-ben
A férfi NB I után a női élvonalban is legyőzte az FTC-Telekom az MTK Budapestet. A címvédő zöld-fehérek 2–0-ra nyertek a női örökrangadón, míg a DVTK hazai pályán ugyancsak két góllal győzött a még nyeretlen és utolsó helyen álló Szekszárd ellen.
A szombathelyi Viktória FC betegségre hivatkozva elhalasztotta az előző idény bronzérmese, a Puskás Akadémia elleni hazai mérkőzését. A felcsúti klub honlapjának beszámolója szerint a meccsről hétfőn születik hivatalos döntés.
NŐI NB I
9. FORDULÓ
Diósgyőri VTK–Szekszárdi WFC 2–0
MTK Budapest–FTC-Telekom 0–2
Viktória FC–Puskás Akadémia FC – elhalasztva
Szombaton játszották
Pécsi MFC–Budapest Honvéd FC 2–1
Újpest FC–ETO FC 0–1
Budaörs–Kész-St. Mihály-Szeged 5–5
