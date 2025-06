Három ajánlat is érkezett a Puskás Akadémia U-válogatott játékosáért – NS-infó

A 20. életévét augusztusban betöltő Dusinszki Szabolccsal az eredményes csákvári kölcsönjáték után – 29 NB II-es bajnokin öt góllal és öt gólpasszal járult hozzá ahhoz, hogy 10. helyen végzett csapata a másodosztályban – számol a Puskás Akadémia szakmai stábja, ezért Felcsúton kezdi meg a felkészülést. Ugyanakkor a Nemzeti Sport információi szerint három konkrét ajánlat is érkezett már a nyáron a támadó középpályásért, a DVTK, az MTK és korábbi klubja, a román élvonalba tavasszal feljutott FK Csíkszereda is érdeklődik iránta.

„Valóban érkeztek ajánlatok Dusinszki Szabolcsért – erősítette meg a Nemzeti Sport megkeresésére a játékos menedzsere, Papp Bence. – Volt olyan ajánlat, amelyet már vissza is utasított a Puskás Akadémia, és van olyan is, amelyikről még nem született döntés. Így egyelőre kérdéses, hol folytatja, de mivel a Puskás Akadémia szakmai stábja számolna vele, nagy jövőt jósolnak neki, így ha marad, akkor biztosan az NB I-ben, az első csapatban kap lehetőséget.”

A székelyudvarhelyi születésű Dusinszki négy évvel ezelőtt a Csíkszereda korosztályos csapatától került a Puskás Akadémiához, korábban játszott a román U16-os, azóta pedig a magyar U18-as válogatottban is. Az NB I-ben a 2022–2023-as idényben mutatkozott be, eddig három meccsen szerepelt az élvonalban, és a Csákvár kölcsönjátékosaként a legutóbbi két idényben összesen 37 mérkőzésen az NB II-ben is pályára lépett, ezeken hét gólt szerzett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Kerezsi Zalán (Budapest Honvéd, kölcsön után végleg), Nagy Zoárd (Csákvár, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Bévárdi Zsombor (Budapest Honvéd), Dusinszki Szabolcs (román-magyar, Csákvár), Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Kocsis Dominik (Tiszakécskei LC), Ominger Gergő (Fehérvár FC), Posztobányi Patrik (Mezőkövesd Zsóry)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozók: Bakti Balázs (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg), Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Jakub Plsek (cseh, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus), Jonathan Levi (svéd-olasz, lejárt a szerződése, Ferencvárosi TC)