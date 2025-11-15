NB III: Kusnyír 21 hónap után visszatért; négy gólt kapott a Ferencváros második csapata

Élre áll a labdarúgó NB III Északkeleti csoportjában a Kisvárda második csapata, amely hazai pályán egygólos győzelmet aratott a DEAC felett a 16. fordulóban. A szombati játéknapon a DVSC II-ben visszatért a 2024 februárjában megsérülő Kusnyír Erik. Folytatta hibátlan menetelését a Gyirmót Északnyugaton, ahol a Puskás Akadémia II-nek zsinórban három vereség után sikerült nyernie. A Délkeleti csoportban az első két helyezett egymással találkozott, a Monor 2–1-re győzött az ESMTK ellen. Nagy pofonba szaladt bele Délnyugaton a Ferencváros második csapata, amely négy gólt kapott az MTK II otthonában.

LABDARÚGÓ NB III

16. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

Nyíregyháza Spartacus FC II–Sényő FC-ZMB Building 1–1

Kisvárda Master Good II–Debreceni EAC 1–0

Eger SE–Ózd-Sajóvölgye 4–4

Füzesabony SC–Tiszafüredi VSE 0–0

Debreceni VSC II–Gödöllői SK 1–0

Tarpa SC–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–0

FC Hatvan–Termálfürdő FC Tiszaújváros 2–3

Putnok FC–Diósgyőri VTK II 1–2 AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Kisvárda II. 16 10 3 3 31–14 +17 33 2. Cigánd 16 9 5 2 30–14 +16 32 3. DEAC 16 9 4 3 25–12 +13 31 4. Tiszafüred 16 8 5 3 35–21 +14 29 5. DVSC II. 16 8 4 4 33–21 +12 28 6. Tarpa 16 8 4 4 24–15 +9 28 7. DVTK II. 16 7 2 7 28–28 0 23 8. Putnok 16 6 3 7 23–23 0 21 9. Eger 16 6 3 7 23–35 –12 21 10. Sényő 16 5 4 7 18–32 –14 19 11. Füzesabony 16 4 6 6 13–15 –2 18 12. Ózd 16 4 6 6 33–37 –4 18 13. Tiszaújváros 16 4 4 8 19–34 –15 16 14. Gödöllő 15 4 3 8 20–22 –2 15 15. Nyíregyháza II. 15 3 3 9 20–30 –10 12 16. Hatvan 16 2 1 13 19–41 –22 7 ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

Puskás Akadémia FC II–ETO Akadémia 3–1

Újpest FC II–Bicskei TC 0–1

Credobus Mosonmagyaróvár–Balatonfüredi FC 5–1

Komárom VSE–Opus Tigáz Tatabánya 3–2

FC Sopron–Gyirmót FC Győr 1–4

Budaörs–Dorogi FC 1–3

Ikoba Beton Zsámbék–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 2–2

16.00: Szombathelyi Haladás–VSC 2015 Veszprém – végeredmény később Tabella később... DÉLKELETI CSOPORT

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Gyulai Termál FC 2–2

Vasas FC II–Szegedi VSE 3–1

Békéscsaba 1912 Előre II–III. kerületi TVE 0–1

Tiszaföldvár SE–Hódmezővásárhelyi FC 1–3

Monor SE–ESMTK 2–1

Csepel SC–BKV Előre 3–1

Meton-FC Dabas SE–Budapest Honvéd FC II 0–1

Dunaharaszti MTK–Martfűi LSE 1–0 AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Monor 16 10 5 1 32–16 +16 35 2. ESMTK 16 10 2 4 28–13 +15 32 3. Gyula 16 9 3 4 41–16 +25 30 4. Vasas II. 16 8 5 3 32–15 +17 29 5. III. kerületi TVE 16 8 4 4 28–20 +8 28 6. Szeged VSE 16 8 2 6 27–25 +2 26 7. Dunaharaszti 16 8 2 6 24–28 –4 26 8. Dabas 16 7 3 6 25–18 +7 24 9. Hódmezővásárhely 16 7 3 6 33–27 +6 24 10. Csepel 16 7 1 8 20–20 0 22 11. Honvéd II. 16 4 7 5 20–17 +3 19 12. Martfű 16 5 1 10 12–34 –22 16 13. Szeged-Csanád II. 16 4 4 8 22–34 –12 16 14. BKV Előre 16 4 3 9 22–38 –16 15 15. Békéscsaba 16 3 2 11 14–33 –19 11 16. Tiszaföldvár 16 2 1 13 18–44 –26 7 DÉLNYUGATI CSOPORT

MTK Budapest II–Ferencvárosi TC II 4–0

Paksi FC II–Pécsi MFC 1–1

Pénzügyőr SE–Dunaújváros FC 1–1

Érdi VSE–Szekszárdi UFC 2–2

Dombóvári FC–Majosi SE 0–8

PTE-PEAC–Kaposvári Rákóczi FC 0–1

Iváncsa KSE–BFC Siófok 6–2

FC Nagykanizsa–Greenplan Balatonlelle SE 2–1 AZ ÁLLÁS M Gy D V L–K Gk P 1. Nagykanizsa 16 11 3 2 30–17 +13 36 2. Kaposvár 16 10 3 3 33–19 +14 33 3. Majosi SE 16 10 2 4 44–22 +22 32 4. Pécsi MFC 16 9 5 2 35–12 +23 32 5. FTC II. 16 10 1 5 34–20 +14 31 6. Dunaújváros 16 8 6 2 37–18 +19 30 7. MTK II. 16 9 2 5 44–22 +22 29 8. Iváncsa 16 7 3 6 31–24 +7 24 9. Érd 16 6 5 5 21–15 +6 23 10. Szekszárd 16 5 3 8 20–41 –21 18 11. Paks II. 16 5 1 10 18–32 –14 16 12. Siófok 16 5 1 10 17–37 –20 16 13. PTE-PEAC 16 3 4 9 20–29 –9 13 14. Balatonlelle 16 3 4 9 12–30 –18 13 15. Pénzügyőr 16 2 4 10 17–32 –15 10 16. Dombóvár 16 – 3 13 14–57 –43 3