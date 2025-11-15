NB III: Kusnyír 21 hónap után visszatért; négy gólt kapott a Ferencváros második csapata
LABDARÚGÓ NB III
16. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Nyíregyháza Spartacus FC II–Sényő FC-ZMB Building 1–1
Kisvárda Master Good II–Debreceni EAC 1–0
Eger SE–Ózd-Sajóvölgye 4–4
Füzesabony SC–Tiszafüredi VSE 0–0
Debreceni VSC II–Gödöllői SK 1–0
Tarpa SC–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–0
FC Hatvan–Termálfürdő FC Tiszaújváros 2–3
Putnok FC–Diósgyőri VTK II 1–2
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Kisvárda II.
|16
|10
|3
|3
|31–14
|+17
|33
|2. Cigánd
|16
|9
|5
|2
|30–14
|+16
|32
|3. DEAC
|16
|9
|4
|3
|25–12
|+13
|31
|4. Tiszafüred
|16
|8
|5
|3
|35–21
|+14
|29
|5. DVSC II.
|16
|8
|4
|4
|33–21
|+12
|28
|6. Tarpa
|16
|8
|4
|4
|24–15
|+9
|28
|7. DVTK II.
|16
|7
|2
|7
|28–28
|0
|23
|8. Putnok
|16
|6
|3
|7
|23–23
|0
|21
|9. Eger
|16
|6
|3
|7
|23–35
|–12
|21
|10. Sényő
|16
|5
|4
|7
|18–32
|–14
|19
|11. Füzesabony
|16
|4
|6
|6
|13–15
|–2
|18
|12. Ózd
|16
|4
|6
|6
|33–37
|–4
|18
|13. Tiszaújváros
|16
|4
|4
|8
|19–34
|–15
|16
|14. Gödöllő
|15
|4
|3
|8
|20–22
|–2
|15
|15. Nyíregyháza II.
|15
|3
|3
|9
|20–30
|–10
|12
|16. Hatvan
|16
|2
|1
|13
|19–41
|–22
|7
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Puskás Akadémia FC II–ETO Akadémia 3–1
Újpest FC II–Bicskei TC 0–1
Credobus Mosonmagyaróvár–Balatonfüredi FC 5–1
Komárom VSE–Opus Tigáz Tatabánya 3–2
FC Sopron–Gyirmót FC Győr 1–4
Budaörs–Dorogi FC 1–3
Ikoba Beton Zsámbék–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 2–2
16.00: Szombathelyi Haladás–VSC 2015 Veszprém – végeredmény később
Tabella később...
DÉLKELETI CSOPORT
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Gyulai Termál FC 2–2
Vasas FC II–Szegedi VSE 3–1
Békéscsaba 1912 Előre II–III. kerületi TVE 0–1
Tiszaföldvár SE–Hódmezővásárhelyi FC 1–3
Monor SE–ESMTK 2–1
Csepel SC–BKV Előre 3–1
Meton-FC Dabas SE–Budapest Honvéd FC II 0–1
Dunaharaszti MTK–Martfűi LSE 1–0
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Monor
|16
|10
|5
|1
|32–16
|+16
|35
|2. ESMTK
|16
|10
|2
|4
|28–13
|+15
|32
|3. Gyula
|16
|9
|3
|4
|41–16
|+25
|30
|4. Vasas II.
|16
|8
|5
|3
|32–15
|+17
|29
|5. III. kerületi TVE
|16
|8
|4
|4
|28–20
|+8
|28
|6. Szeged VSE
|16
|8
|2
|6
|27–25
|+2
|26
|7. Dunaharaszti
|16
|8
|2
|6
|24–28
|–4
|26
|8. Dabas
|16
|7
|3
|6
|25–18
|+7
|24
|9. Hódmezővásárhely
|16
|7
|3
|6
|33–27
|+6
|24
|10. Csepel
|16
|7
|1
|8
|20–20
|0
|22
|11. Honvéd II.
|16
|4
|7
|5
|20–17
|+3
|19
|12. Martfű
|16
|5
|1
|10
|12–34
|–22
|16
|13. Szeged-Csanád II.
|16
|4
|4
|8
|22–34
|–12
|16
|14. BKV Előre
|16
|4
|3
|9
|22–38
|–16
|15
|15. Békéscsaba
|16
|3
|2
|11
|14–33
|–19
|11
|16. Tiszaföldvár
|16
|2
|1
|13
|18–44
|–26
|7
DÉLNYUGATI CSOPORT
MTK Budapest II–Ferencvárosi TC II 4–0
Paksi FC II–Pécsi MFC 1–1
Pénzügyőr SE–Dunaújváros FC 1–1
Érdi VSE–Szekszárdi UFC 2–2
Dombóvári FC–Majosi SE 0–8
PTE-PEAC–Kaposvári Rákóczi FC 0–1
Iváncsa KSE–BFC Siófok 6–2
FC Nagykanizsa–Greenplan Balatonlelle SE 2–1
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Nagykanizsa
|16
|11
|3
|2
|30–17
|+13
|36
|2. Kaposvár
|16
|10
|3
|3
|33–19
|+14
|33
|3. Majosi SE
|16
|10
|2
|4
|44–22
|+22
|32
|4. Pécsi MFC
|16
|9
|5
|2
|35–12
|+23
|32
|5. FTC II.
|16
|10
|1
|5
|34–20
|+14
|31
|6. Dunaújváros
|16
|8
|6
|2
|37–18
|+19
|30
|7. MTK II.
|16
|9
|2
|5
|44–22
|+22
|29
|8. Iváncsa
|16
|7
|3
|6
|31–24
|+7
|24
|9. Érd
|16
|6
|5
|5
|21–15
|+6
|23
|10. Szekszárd
|16
|5
|3
|8
|20–41
|–21
|18
|11. Paks II.
|16
|5
|1
|10
|18–32
|–14
|16
|12. Siófok
|16
|5
|1
|10
|17–37
|–20
|16
|13. PTE-PEAC
|16
|3
|4
|9
|20–29
|–9
|13
|14. Balatonlelle
|16
|3
|4
|9
|12–30
|–18
|13
|15. Pénzügyőr
|16
|2
|4
|10
|17–32
|–15
|10
|16. Dombóvár
|16
|–
|3
|13
|14–57
|–43
|3