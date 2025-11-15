Nemzeti Sportrádió

NB III: Kusnyír 21 hónap után visszatért; négy gólt kapott a Ferencváros második csapata

2025.11.15. 16:22
Kusnyír Erik újra a pályán a súlyos térdsérülését követően (Fotó: DVSC)
Élre áll a labdarúgó NB III Északkeleti csoportjában a Kisvárda második csapata, amely hazai pályán egygólos győzelmet aratott a DEAC felett a 16. fordulóban. A szombati játéknapon a DVSC II-ben visszatért a 2024 februárjában megsérülő Kusnyír Erik. Folytatta hibátlan menetelését a Gyirmót Északnyugaton, ahol a Puskás Akadémia II-nek zsinórban három vereség után sikerült nyernie. A Délkeleti csoportban az első két helyezett egymással találkozott, a Monor 2–1-re győzött az ESMTK ellen. Nagy pofonba szaladt bele Délnyugaton a Ferencváros második csapata, amely négy gólt kapott az MTK II otthonában.

LABDARÚGÓ NB III
16. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
Nyíregyháza Spartacus FC II–Sényő FC-ZMB Building 1–1
Kisvárda Master Good II–Debreceni EAC 1–0
Eger SE–Ózd-Sajóvölgye 4–4
Füzesabony SC–Tiszafüredi VSE 0–0
Debreceni VSC II–Gödöllői SK 1–0
Tarpa SC–Bacsó Beton-Cigánd SE 0–0
FC Hatvan–Termálfürdő FC Tiszaújváros 2–3
Putnok FC–Diósgyőri VTK II 1–2

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Kisvárda II.16103331–14+1733
2. Cigánd1695230–14+1632
3. DEAC1694325–12+1331
4. Tiszafüred1685335–21+1429
5. DVSC II.1684433–21+1228
6. Tarpa1684424–15+928
7. DVTK II.1672728–28023
8. Putnok1663723–23021
9. Eger1663723–35–1221
10. Sényő1654718–32–1419
11. Füzesabony1646613–15–218
12. Ózd1646633–37–418
13. Tiszaújváros1644819–34–1516
14. Gödöllő1543820–22–215
15. Nyíregyháza II.1533920–30–1012
16. Hatvan16211319–41–227

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
Puskás Akadémia FC II–ETO Akadémia 3–1
Újpest FC II–Bicskei TC 0–1
Credobus Mosonmagyaróvár–Balatonfüredi FC 5–1
Komárom VSE–Opus Tigáz Tatabánya 3–2
FC SopronGyirmót FC Győr 1–4
Budaörs–Dorogi FC 1–3
Ikoba Beton Zsámbék–Frutti Drink-Perutz FC Pápa 2–2
16.00: Szombathelyi Haladás–VSC 2015 Veszprém végeredmény később

Tabella később...

DÉLKELETI CSOPORT
Szeged-Csanád Grosics Akadémia II–Gyulai Termál FC 2–2
Vasas FC II–Szegedi VSE 3–1
Békéscsaba 1912 Előre II–III. kerületi TVE 0–1
Tiszaföldvár SE–Hódmezővásárhelyi FC 1–3
Monor SE–ESMTK 2–1
Csepel SC–BKV Előre 3–1
Meton-FC Dabas SE–Budapest Honvéd FC II 0–1
Dunaharaszti MTK–Martfűi LSE 1–0

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Monor16105132–16+1635
2. ESMTK16102428–13+1532
3. Gyula1693441–16+2530
4. Vasas II.1685332–15+1729
5. III. kerületi TVE1684428–20+828
6. Szeged VSE1682627–25+226
7. Dunaharaszti1682624–28–426
8. Dabas1673625–18+724
9. Hódmezővásárhely1673633–27+624
10. Csepel1671820–20022
11. Honvéd II.1647520–17+319
12. Martfű16511012–34–2216
13. Szeged-Csanád II.1644822–34–1216
14. BKV Előre1643922–38–1615
15. Békéscsaba16321114–33–1911
16. Tiszaföldvár16211318–44–267

DÉLNYUGATI CSOPORT
MTK Budapest II–Ferencvárosi TC II 4–0
Paksi FC II–Pécsi MFC 1–1
Pénzügyőr SE–Dunaújváros FC 1–1
Érdi VSE–Szekszárdi UFC 2–2
Dombóvári FC–Majosi SE 0–8
PTE-PEAC–Kaposvári Rákóczi FC 0–1
Iváncsa KSE–BFC Siófok 6–2
FC Nagykanizsa–Greenplan Balatonlelle SE 2–1

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Nagykanizsa16113230–17+1336
2. Kaposvár16103333–19+1433
3. Majosi SE16102444–22+2232
4. Pécsi MFC1695235–12+2332
5. FTC II.16101534–20+1431
6. Dunaújváros1686237–18+1930
7. MTK II.1692544–22+2229
8. Iváncsa1673631–24+724
9. Érd1665521–15+623
10. Szekszárd1653820–41–2118
11. Paks II.16511018–32–1416
12. Siófok16511017–37–2016
13. PTE-PEAC1634920–29–913
14. Balatonlelle1634912–30–1813
15. Pénzügyőr16241017–32–1510
16. Dombóvár1631314–57–433

 

 

