Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: nyugalom és csibeszség Gödöllőn

B. M. utanpotlassport.huB. M. utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.12. 08:54
null
Címkék
labdarúgás utánpótlás utánpótlássport Gödöllői SK
Már a második évadot töltik a korosztályos kiemelt bajnokságban a Gödöllői SK futballistái: az előző kiírásban az U15-ösök között bennmaradtak az élvonalban, így most U16-osként is a legjobbak között játszhatnak.

Sokan felkapták a fejüket, amikor a 2023–2024-es évadban veretlenül nyerte meg az U14-es bajnokság keleti alapcsoportját a Gödöllői SK labdarúgócsapata. Az együttes olyan klubokat utasított maga mögé, mint az Újpest, a Nyíregyháza vagy a Kecskemét. Az együttes a 2024–2025-ös kiírást az U15-ös kiemelt ligában kezdhette meg – többen bizonyára a kiesésükre tippeltek volna, ám a gödöllői játékosok rácáfoltak a pesszimistákra, és a kilencedik helyen végeztek a tizenkét csapatos bajnokságban. Huszonkét meccsen hét győzelemmel, négy döntetlennel, tizenegy vereséggel, 25 ponttal zártak.

A csapat tehát az elitmezőnyben maradt, és

immár U16-osként, Székely Gábor vezetésével játszik hétről hétre a kiemelt akadémiák és az élvonalbeli klubok korosztályos együttesei ellen.

A Gödöllő nyolc fordulót követően két győzelemmel, hat vereséggel a tizedik helyen áll. A vezetőedzőt arról kérdeztük, mennyire sikerült egyben tartani a kiváló eredményeket produkáló keretet a nyári átigazolási időszakban.

„Tehetségközpontként az is a feladatunk, hogy jó futballistákat képezzünk, akik aztán az akadémiákon megállják a helyüket. Ennek megfelelően két meghatározó játékosunk távozott tőlünk – egy az MTK-hoz, egy a Vasashoz szerződött. Értelemszerűen nem tudunk hasonló szintű labdarúgókat elcsábítani az akadémiáktól, ezért inkább arra törekszünk, hogy olyanokat találjunk, akikben megvan a potenciál, és nálunk tovább tudnak fejlődni.”

Az akadémiai csapatok egyáltalán nem nézik le a gödöllői együttest.

„Tavaly megalapoztuk, hogy az idén még a tavalyinál is komolyabban vegyenek bennünket. Semmiféle arroganciát nem tapasztaltunk az akadémiák részéről. Az előző évadban nem egyszer sikerült borsot törni a csapataik orra alá, szerintem ezzel kivívtuk a tiszteletet, készülnek ránk, mert tudják:

vagyunk annyira csibészek, hogy ha nem figyelnek ellenünk, akkor mindenkinek tudunk gondot okozni.

Felvetettük: kiemelkedő képességű korosztályról van szó, vagy látni hasonlóan ígéretes évjáratokat még a helyi utánpótlásban?

„Hosszú évek óta következetes szakmai munka zajlik Gödöllőn. Az edzői gárda remekül dolgozik, jó szakemberek gyűltek össze a klubban. Elértük, hogy a környékről a legtehetségesebb hozzánk igazolnak, pedig van bőven konkurenciánk a tehetségközpontok között. Azt is kiemelném, hogy nálunk nyugalom van.

Kizárólag szakmai kérdéseken vitatkozunk, minden erőnkkel a gyerekek fejlődésére koncentrálhatunk, és ennek meg is van az eredménye.

A jelenlegi U16-os korosztály valóban remek játékosokból, jó karakterekből áll – ennek kialakításában a korábbi stábnak nagy szerepe volt –, és bízunk abban, hogy a közeljövőben lesz még hasonlóan kiemelkedő csapatunk. Ugyanakkor azt tudni kell, hogy az akadémiák igyekeznek minél korábban szerződtetni a reménységeket, így érdemes számolni vele, hogy a legügyesebbekre korán lecsapnak.”

Nem példa nélküli, hogy meglepő csapatnevek bukkannak fel a kiemelt bajnokságok mezőnyében. A 2023–2024-es évadban a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tarpa szerepelt az U19-es elitligában, és végzett 19 ponttal az utolsó helyen. A jelenlegi kiírásban pedig a Budai FC játszik az U17-es kiemelt bajnokságban, és 6 ponttal a tizedik a tizenkét csapatos tabellán.

(Kiemelt képünkön: A gödöllői U16-osok felveszik a versenyt az akadémiákkal Forrás: MTK Budapest)

 

 

labdarúgás utánpótlás utánpótlássport Gödöllői SK
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Vízilabda: a férfi ob I élcsapataiban is feltűnik az utánpótlás

Utánpótlássport
16 órája

Triál: Fark Zalán hatodik a junior-világbajnokságon

Utánpótlássport
19 órája

Drámai vallomás Kleinheisler Lászlótól – kiderült, miért nincs csapata

Légiósok
Tegnap, 12:15

Labdarúgás: szerdán kezdődik az U19-es Eb-selejtező Gyirmóton

Utánpótlássport
Tegnap, 8:57

Labdarúgás: csaknem 1300 fiatalperc az NB I 13. fordulójában

Utánpótlássport
2025.11.10. 20:45

Jégkorong: jól hangoltak a vb-re az U18-as lányok hazai pályán

Utánpótlássport
2025.11.10. 19:40

Ülésezett a FIFA, megvédenék a profi labdarúgók érdekeit

Minden más foci
2025.11.10. 11:09

Vívás: Budapesten és Gödöllőn is jutott érem a magyar kadétoknak

Utánpótlássport
2025.11.10. 09:05
Ezek is érdekelhetik