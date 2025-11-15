Labdarúgás: visszavágott az észteknek az U17-es válogatott
Az 1–0-s észt sikert hozó szerdai találkozó után két nappal, pénteken ismét megmérkőzött egymással a magyar és az észt U17-es labdarúgó-válogatott az Újpest Szilágyi úti sporttelepén – számol be az mlsz.hu.
A magyar csapat ezúttal győztesen jött ki az összecsapásból, a mérkőzés hajrájában egy észt öngól után
Balogh Áron büntetőből állította be a 2–0-s végeredményt.
U17-ES VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Magyarország–Észtország 2–0 (0–0)
Magyarország: Liziczay Zsombor – Vincze Tamás (Horváth Valentin, 46.), Bíró Bence, Ádám Leonárd, Balogh Áron – Skotner Zoltán (Tóth Miklós, 74.), Polonkai Noel (Somogyi Tamás, 60.), Somfalvi Barna (Nagy Kristóf, 90.) – Törő Milán (Berekméri-Szigeti Ákos, 46.), Vasiljevic Andrej (Görög Vincent, 46.), Bogdán Martin (Juhász Martin, 60.)
(Kiemelt kép forrása: MLSZ)