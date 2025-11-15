Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: visszavágott az észteknek az U17-es válogatott

UP-info utanpotlassport.huUP-info utanpotlassport.hu
Vágólapra másolva!
2025.11.15. 10:43
null
Címkék
labdarúgás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
A szerdán elszenvedett egygólos vereség után pénteken 2–0-ra legyőzte az észteket felkészülési meccsen az U17-es labdarúgó-válogatott.

Az 1–0-s észt sikert hozó szerdai találkozó után két nappal, pénteken ismét megmérkőzött egymással a magyar és az észt U17-es labdarúgó-válogatott az Újpest Szilágyi úti sporttelepén – számol be az mlsz.hu.

A magyar csapat ezúttal győztesen jött ki az összecsapásból, a mérkőzés hajrájában egy észt öngól után

Balogh Áron büntetőből állította be a 2–0-s végeredményt.

U17-ES VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Magyarország–Észtország 2–0 (0–0)
Magyarország: Liziczay Zsombor – Vincze Tamás (Horváth Valentin, 46.), Bíró Bence, Ádám Leonárd, Balogh Áron – Skotner Zoltán (Tóth Miklós, 74.), Polonkai Noel (Somogyi Tamás, 60.), Somfalvi Barna (Nagy Kristóf, 90.) – Törő Milán (Berekméri-Szigeti Ákos, 46.), Vasiljevic Andrej (Görög Vincent, 46.), Bogdán Martin (Juhász Martin, 60.)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)

 

labdarúgás utánpótlássport Utánpótlássport.hu
TOVÁBBI KOROSZTÁLYOS HÍREK
Legfrissebb hírek

Asztalitenisz: Lei ezüstérmes a szombathelyi nemzetközi versenyen

Utánpótlássport
14 órája

Selmeci Attila: A kedves edzők megtalálják a gyerekekhez vezető utat

Utánpótlássport
17 órája

Jégkorong: rohamosan közeleg a milánói vb az U20-as válogatottnak

Utánpótlássport
21 órája

Vívás: Rácz arany-, Fodor ezüstérmes a taskenti kadét kard világkupán

Utánpótlássport
2025.11.13. 19:53

Atlétika: hat Eb-éremmel gazdagodott az utánpótlás az idén

Utánpótlássport
2025.11.13. 16:52

Aerobik: három magyar arany az U15-ös és junior Eb-n

Utánpótlássport
2025.11.13. 14:29

Cselgáncs: „Régóta vágytam már erre az Eb-éremre” – Kriza Anna

Utánpótlássport
2025.11.13. 09:02

Asztalitenisz: két bronzérem a szombathelyi utánpótlás-nemzetközin

Utánpótlássport
2025.11.12. 20:27
Ezek is érdekelhetik