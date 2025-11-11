Labdarúgás: szerdán kezdődik az U19-es Eb-selejtező Gyirmóton

Gyirmóton és Tatabányán rendezik az U19-es labdarúgó Európa-bajnoki selejtező első körének B-csoportját. A mini tornán a magyar válogatott mellett Franciaország, Bulgária és Feröer-szigetek vesz részt.

A mieink szerdán 17 órakor a bolgárok ellen kezdenek, szombaton 18 órakor a feröeriekkel csapnak össze, majd kedden 17:30-kor az esélyes franciákkal játszanak.

Kemenes Szabolcs együttesének mindhárom találkozóját Gyirmóton rendezik. Ahhoz, hogy a második körre maradjon esélye a válogatottnak kijutni az Eb-re az első kettőben kell végeznie.

Hosszú idő telt el a korosztály legutóbbi Eb-szereplése óta: 2014-ben a hazai rendezésű U19-es tornán vehetett részt Magyarország, a máig utolsó kvalifikációhoz pedig egészen 2008-ig kell visszanyúlni. Az Európa-bajnokságra nyolc csapat jut ki, így nagy bravúrra lesz szüksége a Kemenes vezette alakulatnak ahhoz, hogy tizenkét év után ismét magyar csapatot láthassunk a legjobbak között.

Az U19-es válogatott mérkőzései az Eb-selejtezőn



November 12., szerda, 17:00: Magyarország–Bulgária

November 15., szombat, 18:00: Magyarország–Feröer-szigetek

November 18., kedd, 17:30: Magyarország–Franciarország

Az U19-es válogatott kerete



Kapusok:



Bozó Mirkó (Puskás Akadémia FC)

Kocsis Botond (ETO FC)

Tompa Ákos (Real Sociedad)



Védők:



Bolgár Botond (Kecskeméti TE)

Lakatos Noel (Ingolstadt)

Mona Árpád (Karcag)

Pál Barna (Puskás Akadémia)

Somogyi Ádám (Budapest Honvéd FC)

Szakos Bence (DVTK)

Tercza Gergő (DVSC)



Középpályások:



Décsy Ádám (ETO FC)

Hős Zsombor (Vasas FC)

Madarász Ádám (FTC)

Németh Hunor (MTK)



Támadók:



Barkóczi Barnabás (Vasas FC)

Bodnar Simón (Independiente)

Egri Imre (DVSC)

Kovács Bendegúz (AZ)

Kugyela Zalán (Torino)

Mondovics Kevin (Puskás Akadémia FC)

Szép Márton (Leverkusen)

(Kiemelt képünk forrása: MLSZ)