Drámai vallomás Kleinheisler Lászlótól – kiderült, miért nincs csapata

„Amikor a második gyermekünk született három hónappal ezelőtt, majdnem elveszítettük. Tüdőgyulladást kapott, lenyelte a magzatvizet. Kórházban ápolták, lélegeztetőgépen volt két hétig. Voltak megkereséseim, de ezeket lemondtam emiatt” – mondta Kleinheisler László a lapnak.

A játékos családjával együtt Ausztriában él, gyermeke már teljesen felépült: „Volt lehetőségem más csapatba menni, de nemet kellett mondanom mindenre, mert így nem lehet elmenni. Hála Istennek, minden rendben van.”

Menedzsere, Flipovics Vladan dolgozik azon, hogy a középpályás új klubot találjon, miután az átigazolási időszakban lemaradt a szerződésekről. Kleinheisler szerint több országból is érkezett érdeklődés, de egyelőre nem akar messzire költözni a családtól.

A játékos jelenleg külön edzővel készül, és szeretné minél hamarabb visszaszerezni helyét a válogatottban: „Bízom benne, hogy lesz valami, mert szeretnék visszakerülni a válogatottba. Rossz időszak ez, az a cél, hogy legyen gyorsan csapatom és visszaszerezzem Marco Rossi bizalmát.”

Kleinheisler pályafutása során játszott többek között a Videotonban, a Ferencvárosban, a Puskás Akadémiában, valamint légióskodott Németországban, Horvátországban, Görögországban és Ausztriában is.

„Most még nem szeretnék hazatérni, ameddig lehet, maradnék külföldön. Aztán persze, a jövőben bármi előfordulhat.”